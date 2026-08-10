Удари по НПЗ РФ мають один важливий нюанс: Жорін розповів, хто першим відчує дефіцит пального

АЗС у Росії / © Associated Press

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Удари по російських НПЗ мають практичний ефект. Проте першими наслідки дефіциту горючого відчують громадянські, а не військові.

Таку думку висловив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

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Наслідки ударів по нафтопереробних заводах Росії

За його словами, говорити про миттєвий перелам ситуації на фронті через такі атаки не варто, проте їхній практичний ефект є відчутним.

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Жорін зазначив, що інформаційний резонанс від ударів по НПЗ може бути більшим за їхній безпосередній військовий ефект. Водночас, за його словами, проблеми з паливом поступово впливають на російську систему забезпечення.

Військовий пояснив, що Росія насамперед намагатиметься гарантувати паливо для своїх військових підрозділів. Тому дефіцит насамперед може позначатися на цивільному секторі та населенні.

Водночас Жорін наголосив, що важливими цілями є не лише самі нафтопереробні заводи. Значний вплив мають удари по складах із пальним та паливозаправниками, адже вони безпосередньо порушують логістику російських військ.

Він навів показовий приклад: навіть за наявності необхідної техніки військові можуть стикатися з проблемою забезпечення пальним. Якщо немає можливості заправити генератор, то російські підрозділи можуть втратити можливість заряджати аккумулятори для безпілотників.

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Таким чином, ефект від ударів по паливній інфраструктурі може виявлятися не лише в скороченні виробництва топлива, а й у проблемах із його доставлянням та використанням безпосередньо на оперативному рівні.

Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.

Раніше також повідомлялося, що Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі скорочення внутрішньої переробки нафти через українські удари по НПЗ. Москва перед цим припинила експорт пального, щоб забезпечити свій ринок.

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