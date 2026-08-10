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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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205
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На Миколаївщині перекинувся легковик: постраждали шестеро людей, серед них діти

Через аварію у Миколаївській області за участі підлітків є потерпілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ДТП на Миколаївщині

ДТП на Миколаївщині

На Миколаївщині внаслідок перекидання Mitsubishi Lancer травмувалися шестеро людей. Це водій та п’ятеро пасажирів, серед яких четверо неповнолітніх.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Миколаївській області.

Що відомо про ДТП

Аварія сталася 9 серпня близько 19:55 на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади. За кермом Mitsubishi Lancer був 25-річний чоловік, який не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

Травми отримали водій та п’ятеро пасажирів віком від 6 до 19 років. Серед постраждалих — діти та підлітки 6, 13, 15 і 17 років, а також 19-річний пасажир.

Усіх шістьох потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості доправили до медичних закладів.

Поліцейські з’ясовують, чому сталася аварія. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Правоохоронці закликають очевидців аварії, які можуть розповісти про її обставини, звернутися за телефонами 093 714 45 20 або 102.

Нагадаємо, у Києві вранці 10 серпня сталася смертельна ДТП на Житомирському шосе. Близько 05:50 24-річний водій Audi, за попередніми даними, не дотримався безпечної дистанції та на швидкості врізався у вантажівку з причепом. Унаслідок аварії загинули 27-річна дружина водія та їхня дворічна дитина. Самого керманича з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо правоохоронці встановили, що водій був тверезим, а всі обставини аварії наразі з’ясовують.

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