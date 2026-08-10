- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
На Миколаївщині перекинувся легковик: постраждали шестеро людей, серед них діти
Через аварію у Миколаївській області за участі підлітків є потерпілі.
На Миколаївщині внаслідок перекидання Mitsubishi Lancer травмувалися шестеро людей. Це водій та п’ятеро пасажирів, серед яких четверо неповнолітніх.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Миколаївській області.
Що відомо про ДТП
Аварія сталася 9 серпня близько 19:55 на польовій дорозі між селами Покровське та Червона Долина Широківської громади. За кермом Mitsubishi Lancer був 25-річний чоловік, який не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся.
Травми отримали водій та п’ятеро пасажирів віком від 6 до 19 років. Серед постраждалих — діти та підлітки 6, 13, 15 і 17 років, а також 19-річний пасажир.
Усіх шістьох потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості доправили до медичних закладів.
Поліцейські з’ясовують, чому сталася аварія. За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Правоохоронці закликають очевидців аварії, які можуть розповісти про її обставини, звернутися за телефонами 093 714 45 20 або 102.
Нагадаємо, у Києві вранці 10 серпня сталася смертельна ДТП на Житомирському шосе. Близько 05:50 24-річний водій Audi, за попередніми даними, не дотримався безпечної дистанції та на швидкості врізався у вантажівку з причепом. Унаслідок аварії загинули 27-річна дружина водія та їхня дворічна дитина. Самого керманича з травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо правоохоронці встановили, що водій був тверезим, а всі обставини аварії наразі з’ясовують.