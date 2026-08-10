На Николаевщине перевернулась легковушка: пострадали шесть человек, среди них дети

ДТП в Николаевской области

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В Николаевской области в результате опрокидывания Mitsubishi Lancer травмировались шесть человек. Это водитель и пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Николаевской области.

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Что известно о ДТП

Авария произошла 9 августа около 19:55 на полевой дороге между селами Покровское и Красная Долина Широковского общества. За рулем Mitsubishi Lancer был 25-летний мужчина, не справившийся с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

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Травмы получили водитель и пятеро пассажиров от 6 до 19 лет. Среди пострадавших — дети и подростки 6, 13, 15 и 17 лет, а также 19-летний пассажир.

Всех шестерых пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.

Полицейские выясняют, почему произошла авария. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители призывают очевидцев аварии, которые могут рассказать о ее обстоятельствах, обратиться по телефонам 093 714 45 20 или 102.

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Напомним, в Киеве утром 10 августа произошло смертельное ДТП на Житомирском шоссе. Около 05:50 24-летний водитель Audi, по предварительным данным, не соблюдал безопасную дистанцию и на скорости врезался в грузовик с прицепом. В результате аварии погибли 27-летняя жена водителя и их двухлетний ребенок. Самого водителя с травмами госпитализировали в больницу. Предварительно правоохранители установили, что водитель был трезв, а все обстоятельства аварии выясняются.

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