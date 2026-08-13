"Витягайте ковдри": синоптикиня попередила про різке похолодання в Україні і назвала дати

В Україні переважатиме більш свіже повітря вже без виснажливої спеки / © Associated Press

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У п’ятницю, 14-го серпня, в усіх областях України очікується суха сонячна погода. Однак ночі будуть прохолоднішіми.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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«Температура повітря протягом завтрашнього дня +20+25 градусів, на Закарпатті +28+31 градус. Уночі навіть вже витягайте пледи чи й ковдру, мінімально +12+17, а на півночі та заході подекуди +9+11 градусів», — зазначила вона.

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У Києві 14 серпня без опадів, сухо, сонячно, комфортна температура повітря, вдень близько +24 градусів.

У найближчі неділю та понеділок, за даними синоптикині, повернеться спека, буде до +30 градусів і вище. Водночас ночі залишатимуться відносно прохолодними, адже у другій половині серпня добові перепади температури поступово збільшуються.

Раніше синоптики повідомили, що більша частина України опинилася в тилу холодного атмосферного фронту. Завітав він до нас із Балтики і через захід країни поступово рухається на схід. Така погода затримається до вихідних, а вже від суботи до України повернеться літо — більш спекотне, а можливо, навіть розжарене.

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