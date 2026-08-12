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Різке похолодання та повернення спеки: синоптики ошелешили прогнозом погоди у серпні
До України прийшло стрімке похолодання: температура впала на 10 градусів через холодний атмосферний фронт із Балтики. Синоптики розповіли, коли повернеться спека.
Прохолода відсьогодні охопила Україну. І зробила це дуже стрімко: за ніч температурні стовпчики впали із +30°C до +20°C, а подекуди — і нижче.
Синоптики пояснюють: більша частина України опинилася в тилу холодного атмосферного фронту. Завітав він до нас із Балтики і через захід країни поступово рухається на схід.
Де в Україні утримається спека
Спека послабилася нині скрізь, окрім півдня та південного сходу — там ще побудуть високі +28...+31°C.
Холодний фронт має принести з собою хоч і короткі, втім грозові дощі. Проте вдень повсюди в Україні істотних опадів бути не повинно.
Погода у столиці та прогноз до кінця тижня
У столиці сьогодні сонячно, з помірними +23°C у повітрі.
Така погода затримається до вихідних, а от з суботи до України повернеться літо — більш спекотне, а можливо, навіть розжарене.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО В ЗАПОРІЖЖІ! 7 ЗАГИБЛИХ! У ТЦК викрили тисячі незаконних рішень | ТСН 20:00 11 серпня