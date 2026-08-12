Які міста зумери вважають найкращими для життя 2026 року: дослідження

Мегаполіс / © bigpicture.ru

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До списку лідерів увійшли Токіо, Порту, Мельбурн, Единбург і Шанхай. Молодь оцінювала міста за комфортом, транспортом, цінами та можливостями для відпочинку.

Про це пише Time Out.

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Рейтинг топ-5 міст світу для життя

Представники покоління Z назвали міста світу, які вважають найбільш привабливими для життя 2026 року. Рейтинг ґрунтувався на дослідженні Time Out, у якому враховували пішохідну доступність, громадський транспорт, близькість до природи, культурне та нічне життя, а також вартість житла.

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На першому місці опинився Токіо. Молодь особливо зазначила розвинену транспортну систему, зручність пересування пішки, велику кількість культурних подій і широкий вибір житла. Нічне життя столиці Японії високо оцінили 89% опитаних, а всі респонденти заявили, що знаходять у місті радість у повсякденному житті. Водночас лише третина вважає Токіо доступним за ціною.

Друге місце посів Порту. Серед головних переваг міста — пляжі, річка, ліси, історичний центр і численні культурні локації. 100% опитаних позитивно оцінили атмосферу Порту, а 93% назвали місто доступним для життя та відпочинку.

На третьому місці — Мельбурн, який приваблює зумерів насамперед активним культурним життям. У місті багато театрів, концертів, мистецьких просторів і зелених зон. Також молодь відзначила якісний громадський транспорт. Головним мінусом назвали високу вартість життя.

Четверту сходинку посів Единбург. Респонденти оцінили його зелені зони, можливості для піших прогулянок, ресторани та культурні заходи. Окремо молодь зазначила атмосферне нічне життя міста.

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Замикає п'ятірку Шанхай. Серед його головних переваг зумери назвали безпеку, комфорт і відносно доступну вартість життя. Водночас оренда житла залишається дорогою. Місто також пропонує молоді широкий вибір просторів для відпочинку та розваг.

Таким чином, 2026 року покоління Z віддає перевагу не лише мегаполісам із високими зарплатами, а й містам, де можна комфортно пересуватися, відпочивати, відвідувати культурні заходи та мати доступ до природи.

Дослідження визначило найгостинніші країни та міста світу для іноземців. Серед країн лідирує Ісландія з оцінкою 8,94 бала з 10, далі — Люксембург, Нова Зеландія, Австралія та Швейцарія. Рейтинг враховував досвід експатів, можливості працевлаштування, ставлення до мігрантів, безпеку та візові умови. Серед міст перше місце посів Цюрих, за ним — Сінгапур і Токіо. До десятки також увійшли Копенгаген, Мюнхен, Прага, Дубай, Варшава, Сеул та Гонконг. Лондон, Париж і Нью-Йорк до топ-10 не потрапили.

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