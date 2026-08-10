Як жити в лакшері-готелях за безцінь: лайфгаки від досвідченої мандрівниці

Басейн / © Pixabay

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Експертка з подорожей із 30-річним стажем Сьюзен Ворд Дейвіс поділилася секретами, як насолоджуватися розкішними готелями та заощаджувати на відпочинку. Вона розкрила перевірені лайфгаки, які допоможуть зробити кожну поїздку елітною та бюджетною водночас.

Про це Дейвіс написала у своїй статті для Daily Mail.

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Сьюзен Ворд Дейвіс понад 30 років працювала редакторкою розділу про подорожі та стиль життя в ELLE, тому добре знається на мандрівках із комфортом і стилем.

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На перший погляд робота журналістки, яка пише про подорожі, може здаватися суцільним гламуром. Однак навіть під час таких поїздок доводиться контролювати витрати. Наприклад, під час тестування віддаленого п’ятизіркового готелю харчування може не входити у вартість проживання, і тоді гостю зрештою доведеться перебиватися лише вмістом вітального кошика з фруктами.

До роботи редакторкою про подорожі Дейвіс багато мандрувала з рюкзаком, тому вміння економити та знаходити нестандартні рішення для неї стало майже автоматичним. Жінка і сьогодні поєднує розкішні та бюджетні рішення під час відпочинку й радить витрачати гроші насамперед на те, що справді здатне зробити подорож особливою, а не на другорядні речі. Журналістка поділилася порадами, які допоможуть зробити відпочинок розкішнішим без зайвих витрат.

Як зробити відпочинок розкішнішим без зайвих витрат?

Дейвіс неодноразово зупинялася в одних із найрозкішніших готелів світу. За її словами, деякі з них безумовно виправдовують свою високу ціну, тоді як інші — далеко не завжди.

Якщо мандрівник готовий витратити значну частину зарплати на одну-дві ночі в дорогому готелі, важливо отримати від цього перебування максимум. Один зі способів — перші кілька днів провести в Airbnb, а на останні день-два переїхати до розкішнішого готелю.

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Щоб використати час перебування на повну, Дейвіс радить приїжджати якомога раніше. Навіть якщо номер ще не підготовлений, багаж можна залишити на рецепції, а самому скористатися інфраструктурою готелю — вирушити до басейну, на пляж або до спа.

У день від’їзду варто заздалегідь дізнатися, до якої години дозволено залишатися в номері. Після виселення можна попросити персонал залишити багаж до вечора. Таким чином, гість отримує можливість фактично користуватися перевагами готелю протягом двох днів, заплативши лише за одну ніч.

Харчування

Ще один спосіб скоротити витрати — не харчуватися в дорогому ресторані при готелі, а пошукати заклад, де можна скуштувати більш автентичну місцеву кухню.

Дейвіс рекомендує застосунок Too Good to Go, у якому зібрані пропозиції зі знижками на їжу від магазинів, ресторанів і супермаркетів у 21 країні. Сервіс не лише дає змогу заощадити, а й може стати своєрідним орієнтиром для пошуку місць, де купувати продукти та харчуватися.

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Під час пошуку магазинів у Google Maps журналістка радить використовувати місцеві слова. Наприклад, у Франції це може бути épicerie, в Іспанії — alimentacion, а в Італії — una gastronomia. Такий підхід допоможе знаходити невеликі незалежні крамниці замість великих мережевих супермаркетів.

Ресторани також краще шукати якомога конкретніше, зокрема за допомогою соціальних мереж. Наприклад, можна ввести запити «де поїсти трюфелі в Істрії» або «де найкращі пінчос у Сан-Себастьяні». Це дозволяє швидше знайти місця, які спеціалізуються саме на потрібних стравах.

Для поїздок із курортного готелю до міста варто спочатку поцікавитися, чи пропонує заклад безкоштовний трансфер. Якщо такої послуги немає, ціну таксі можна перевірити за допомогою taxi-calculator.com або bettertaxi.com, щоб не переплачувати за поїздку.

Культура барів

В Італії, Іспанії, Франції та Португалії кава, випічка, тапас, а іноді й алкоголь можуть коштувати дешевше, якщо замовляти їх безпосередньо біля барної стійки — відповідно al banco, a la barra, au comptoir та ao balcão — замість того, щоб сідати за столик.

Тому замість дорогої вечері з кількома стравами за столом Дейвіс радить обрати барний стілець, замовити кілька тапасів і доповнити їх легким винним спритцером. Водночас різні цінові категорії мають бути зазначені в меню.

До слова, туристи назвали чотири країни-розчарування, куди більше не планують їхати: Болгарія, Єгипет, Франція та Домініканська Республіка.

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