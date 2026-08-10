Чому Росія системно атакує Київ та його передмістя: у ГУР дали чітку відповідь

Вадим Скібіцький

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Російські війська здійснюють регулярні комбіновані удари по Києву, Дніпру, Харкову та Запоріжжю, намагаючись уразити ключові об’єкти українського оборонно-промислового комплексу. Головне завдання ворога — зупинити розвиток українського ракетного озброєння та ударних безпілотників.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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За словами представника воєнної розвідки, потенціал РФ дозволяє їй проводити по 3–4 масштабні комбіновані атаки щомісяця, застосовуючи як ракети різних типів, так і ударні БпЛА. Водночас столиця та великі промислові центри залишаються під прицілом ворога невипадково.

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Воєнна розвідка виділяє два основні напрямки в українському ОПК, які противник вважає для себе найбільшою загрозою та за якими веде активне спостереження:

Українська балістика: росіяни намагаються зірвати плани України щодо виходу на серійне виробництво власних балістичних ракет. Виробництво БпЛА та FPV-дронів: ворог прагне знищити потужності із виготовлення безпілотників середньої (middle-strike) та великої дальності (deepstrike).

Як зауважив Вадим Скібіцький, саме далекобійні удари українських БпЛА демонструють високу ефективність, завдаючи відчутних збитків російській нафтопереробці, логістиці, банківській системі та спроможності Москви вести подальшу війну.

«Противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК. Перший — це наша балістика, вони намагаються не допустити наш вихід на серійне виробництво цього озброєння. Другий — все, що пов’язано з БПЛА та FPV-дронами. Адже наші middle- та deepstrike реально дають результати — і щодо нафтопереробки ворога, і щодо логістичної системи РФ, по Wildberries, а це, своєю чергою, має сильний вплив і на їхню банківську систему, і на малий та середній бізнес, і на можливість Москви вести війну», — сказав він.

Саме через це, на думку заступника начальника ГУР, окупанти намагаються діяти на випередження та регулярно атакують столицю та передмістя.

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Раніше Скібіцький заявив, що Росія виконує план щодо ракет, тож пауза в обстрілах навряд чи буде.

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