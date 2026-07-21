Туди їдуть не заради пам’яток: у цьому європейському місті туристів підкорюють найкращі супермаркети

Лісабон. / © Associated Press

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Визнання цінності повсякденної роботи вдома сприяло появі нового тренду — гастрономічного туризму. Саме на цьому тлі туристичний сайт Superbreak.com створив Індекс гурманських продуктів, який визначив десять найкращих напрямків для подорожей заради їжі 2026 року.

Про це повідомляє видання Mirror.

Під час складання рейтингу оцінювали різні критерії, пов’язані з продуктовими закупами: кількість супермаркетів і незалежних магазинів, ціни на продукти, вартість базового продуктового кошика, асортимент та можливість придбати й упакувати найпопулярніші гастрономічні товари.

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Перше місце посідає місто, відоме своїми барвистими будівлями, пагорбистими вулицями та добре забезпеченими супермаркетами — це Лісабон у Португалії. Місто вибороло першість завдяки величезному вибору продуктових магазинів — від старовинних консервних крамниць та бутиків, що спеціалізуються на рибних консервах, до традиційних делікатесів та ринків, а також популярних мережевих супермаркетів.

Гостям Лісабона варто завітати на Mercados Municipais — міські ринки, які часто розташовані в старовинних будівлях із багаторічною історією. Тут збереглися традиційні торговельні кіоски, де можна познайомитися з місцевими смаками та атмосферою міста.

Одним із найпопулярніших є Mercado de Campo de Ourique — великий ринок. Окрім великого вибору свіжих продуктів, тут є затишні заклади, де можна перекусити, пообідати або випити кави.

Ще одне місце, яке варто відвідати — Loja das Conservas. У цьому яскравому магазині продають десятки видів рибних консервів у стильних ретроупаковках. Такий гастрономічний сувенір може стати незвичайним подарунком із подорожі до Лісабона.

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Друге місце у рейтингу розділили Барселона та Флоренція. Іспанське місто приваблює гурманів знаменитим ринком Меркат-де-ла-Бокерія, який часто називають одним із найкращих у світі. А Флоренція в Італії підкорює туристів численними спеціалізованими крамницями, де можна придбати автентичні місцеві продукти.

Водночас до десятки найкращих напрямків потрапив лише один представник Великої Британії. На десятій сходинці опинилося узбережжя Ексмура — райони Лінтон і Лінмут. Вони отримали місце у рейтингу завдяки великій кількості незалежних фермерських магазинів та виробників крафтових продуктів на душу населення. Це робить регіон привабливим напрямком для поціновувачів гастрономічних відкриттів.

Як повідомлялося, столиця Таїланду Бангкок стала головним магнітом для туристів. Місто уже понад десятиліття утримує статус одного з головних туристичних центрів світу, випереджаючи Париж, Лондон і Нью-Йорк за кількістю іноземних гостей.

Експерти пояснюють таку популярність міста поєднанням одразу кількох переваг. Серед головних причин — зручне розташування у Південно-Східній Азії, доступні ціни на житло, харчування та транспорт, велика кількість міжнародних авіарейсів, компактне розташування головних туристичних локацій у центрі, а також унікальна тайська кухня, відома у всьому світі.

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