Онук Софії Ротару здивував змінами у зовнішності й показав сталевий прес: який вигляд має Анатолій

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

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32-річний онук співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який після початку повномасштабної війни опинився за кордоном, похизувався спортивною формою та показав оголений торс.

Чоловік відомий у музичній сфері під псевдонімом SHMN, продовжує займатися творчістю в Європі. Водночас артист не розкриває, де саме перебуває. У соцмережах він також ділиться фрагментами свого повсякдення. Цього разу увагу підписників привернуло його тренування просто неба. Музикант узяв до рук скакалку. Для заняття він обрав спортивні шорти й залишився без футболки, продемонструвавши помітно підтягнуту статуру.

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Анатолій Євдокименко / © скриншот

Син Руслана та Світлани Євдокименків останніми роками зосереджений на музичній кар’єрі. Він випускає власні композиції та розвиває проєкт SHMN за межами України.

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Втім, нині увага до Анатолія прикута не лише через його творчість. Його перебування за кордоном має окрему історію, яка свого часу отримала широкий розголос. У березні 2022 року Анатолія Євдокименка разом із його батьком Русланом та іншими чоловіками затримали на Вінниччині. За даними правоохоронців, група намагалася незаконно перетнути кордон неподалік Могилева-Подільського. Чоловіки планували переправитися через Дністер до Молдови на надувному човні, а організаторам нібито мали заплатити по дві тисячі доларів із кожного. Прикордонники зупинили їх на березі, після чого правоохоронці розпочали розслідування щодо організації незаконного переправлення через державний кордон.

Нагадаємо, нещодавно 79-річна Софія Ротару вперше за тривалий час показала, який вигляд має.

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