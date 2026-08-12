Обмеження даних про балістичні ракети: як у Повітряних силах пояснюють нові правила

Юрій Ігнат

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Повітряні сили дійсно запроваджують обмеження у ранкових зведеннях щодо ворожих балістичних ракет під час масованих атак.

Яка цьому причина, пояснив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Він наголосив, що Повітряні сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи.

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«В режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово! Також зберігається формат ранкових повідомлень за результатами бойової роботи за ніч», — каже Ігнат.

Він уточнив, що військове керівництво вирішило запровадити певні зміни (обмеження) у ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики під час масованих атак. Йдеться про кількість запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей, балістичних ракет.

«Підкреслю — в режимі онлайн інформуватиметься все без змін. Також управління комунікацій Командування Повітряних сил й надалі надаватиме для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу ворога», — додав представник Повітряних сил.

Так, за його даними, у липні 2026 року ворог застосував понад 450 ракет різних типів, майже 200 із них — ті, що атакують за балістичною траєкторією.

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У коментарях скептично поставилися до такої ініціативи Повітряних сил. Там зауважили, що ворог і так знає, скільки ракет він сам запустив.

Крім того, у коментарях припускають, що така секретність дасть ворогу змогу маніпулювати і нагнітати ситуацію ще більше.

Раніше видання Bloomberg зауважило, що Повітряні сили України припинили вказувати у щоденних звітах кількість російських ракет.

Своєю чергою Юрій Ігнат закликав медіа не нагнітати песимістичні настрої серед українців гучними заголовками про «незбиті ракети».

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Водночас, радник президента з питань розвитку технологій оборони Сергій Бескрестнов «Флеш» порівняв ситуацію з можливою відмовою від публічного відображення курсів валют в обмінниках.

На думку експерта Лакійчука, рішення командування може бути пов’язане з бажанням «не дратувати українців» на тлі складної ситуації.

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