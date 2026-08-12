Путін змінює тактику: чому по Києву летять "Циркони", "Онікси" та балістика і чого очікувати до осені 2026

Росія не припиняє терор Києва балістикою

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Росія посилюватиме удари балістикою по Києву найближчим часом. Про це заявляють численні експерти, посилаючись на дані розвідок. Військові аналітики наголошують: атаки балістичними ракетами зростатимуть, і в найближчий час ситуація не покращиться. Передусім це пов’язано з тим, що росіяни планово нарощують свої спроможності.

Зміна тактики атак на Київ: чому РФ відмовляється від масованості на користь балістики та реактивних дронів

На думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, ворог кардинально змінює склад повітряних ударів по українській столиці.

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«Якщо ще декілька місяців тому противник виконував масовані повітряні удари, де залучав понад 500 повітряних цілей для нападу, або 600 чи 700, то за останні два місяці все змінилося. Росіяни залишають у складі повітряного удару тільки ті засоби, які з урахуванням підсумків попередніх нальотів вважають більш ефективними. Це — балістика та дрони з реактивними двигунами», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

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Тобто противник використовує те, що наразі Україні важче збивати через брак засобів ППО.

«Росіяни роблять ставку на балістику й дрони з реактивними двигунами. Відповідно збільшують їхнє виробництво. Для пошуку ресурсів у РФ відмовляються від виробництва таких ракет, як «Кинджал» і низки інших. Вони реально оцінюють витрати на їхнє виробництво або проблеми з комплектуючими до них. І концентруються на виробництві балістики та реактивних дронах. Більше того, у РФ вважають цей момент своєрідним «вікном можливостей», оскільки в України не припиняються проблеми з антибалістичними засобами», — зауважує Ігор Романенко.

Застосування «Цирконів», «Оніксів» та С-400: чим ворог обстрілює столицю

Росіяни використовують не лише штатну балістичну ракету «Іскандер», яка працює в режимі «земля-земля», а й будь-які інші засоби, які здатні долітати до Києва.

«Застосовується все, що проблематично для нас знищити. Це і морські ракети, такі як „Циркон“, а це гіпершвидкісна ракета, яка за хвилини долітає до Києва. Також росіяни модернізують «Онікси», запускаючи їх з наземних установок. Іноді запускають з літаків дальньої авіації крилаті ракети Х-22М. Це ракети, які призначені для знищення авіаносців, але саме ними б’ють по Києву», — розповідає військовий експерт.

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Романенко підкреслює: оскільки росіяни по максимуму збирають такі спроможності, то залучають до атак і зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400.

«Росіяни перевиконують річні плани з випуску балістичних ракет. Бо бачать, що вони долітають до цілей, а у нас є серйозні проблеми з комплексами, які можуть збивати балістику. Нам бракує не тільки PAC-3 до Patriot, а й ракет до усіх наявних комплексів», — зауважує генерал-лейтенант.

Пошкоджений унаслідок російської атаки балістикою багатоповерховий будинок у Києві

Мета нічного терору Києва: чому зростає частота ударів

Зараз росіяни завдають ударів балістикою по Києву через два-три дні. Роблять це переважно вночі, коли люди не мають змоги швидко спуститися до укриття. Для цивільних мешканців це стає справжнім випробуванням. Такі обстріли перетворюються на «російську рулетку», коли на місто посеред ночі летить 6–8 балістичних ракет.

«Росіяни б’ють переважно по військових об’єктах, які на поточний час вважають принциповими. Але проблема в тому, що балістичні засоби, які використовує противник, неточні. Тому гатять ними по житлових будинках та кварталах багатоповерхової забудови. Ціль цих ударів — тримати у постійній напрузі мешканців Києва, оскільки саме тут розташовані усі структури з «ухвалення рішень». Тому, гадаю, що обстріли, які відбуваються 1–2 рази на тиждень, будуть постійними і можуть стати частішими ближче до осені», — каже Ігор Романенко.

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До цього він додає, що балістичний терор напряму залежить від наявності у противника відповідного озброєння.

«Вони прагнуть знесилити наших людей, тримати їх у постійному перенапруженому стані. Для атак залучають декілька балістичних ракет, які нам важко збивати, а до цього додають до 200 дронів. Причому частку реактивних дронів увесь час збільшують. Якщо раніше їх кількість була до 25%, то зараз — понад 50%. Реактивні дрони важче збивати, хоча по них можуть працювати винищувачі. Для їх знищення потрібні більш дорожчі дрони-перехоплювачі. Їх виробництво потребує додаткових коштів, власне, як і інші засоби стратегічного порядку», — зазначає генерал-лейтенант.

Загроза обстрілів енергетики Києва та підготовка до зими

Романенко підкреслює, що у РФ готуються до ударів по енергетичних об’єктах Києва.

«Ворог проводить розвідку, складає плани з пріоритетності завдавання ударів. Зрозуміло, що такі атаки посилюватимуться, коли настане більш холодний період. До речі, росіяни намагалися це зробити, коли на вулиці трималася спека, але у противника не вийшло залишити місто без електрики у сильну спеку — суттєвих відключень у літній період у нас не було», — зауважує експерт.

Уже зараз з’являються прогнози, що внаслідок атак по енергетиці українці взимку можуть залишатися зі світлом лише по чотири години на добу. Киянам радять купувати генератори або готуватися до виїзду в сільську місцевість.

«Тут така справа: якщо не збивати балістику, то до такого справді варто готуватися. Але згадані прогнози передчасні. Минула зима для Києва і України була непростою. І ми не забули гул генераторів, маємо досвід та навички з виживання у таких умовах, для нас це вже історія нашого життя. А от росіяни можуть це вперше відчути у власних домівках. І тут питання, хто більш витривалий. Тому нам варто не панікувати, готуватися до можливих випробувань, працювати на випередження і рухатися далі», — каже військовий експерт.

Ігор Романенко наголошує: Путін має намір воювати далі, у Росії планують мобілізацію додаткових пів мільйона осіб.

«І тут справа не тільки у людях, а й у застосуванні різного типу озброєння. Росіяни намагаються збільшити саме цей ресурс, оскільки їхня економіка майже повністю переведена на військові рейки. І це, на жаль, відрізняється від ситуації у нас. Нам рішуче треба підвищувати потенціал, враховувати спроможності ворога. Треба готувати на все це асиметричні та адекватні відповіді, бо можливості і технології у нас для цього є. Особливо з використання штучного інтелекту. Але усім цим треба більш енергійно займатися, акумулювати кошти, як власні, так і ті, якими нам допомагають наші союзники», — зазначає генерал-лейтенант.

Через раптовість ударів посеред ночі, кияни не завжди встигають потрапити до укриття

Світовий дефіцит ракет Patriot та альтернативні системи ППО

Щодо балістики, яка летить на Київ зі сходу (Курщини, Ростова, Брянщини, окупованих територій) то, нам може допомогти антибалістика, яку українське керівництво шукає по всьому світу. Це був би найефективніший варіант протидії.

«Але під час війни на Близькому Сході ракети Patriot використовували для збиття „Шахедів“. Ракети, які коштують по 4 мільйони доларів, використовували по 2–3 для збиття дешевих безпілотників. Таке використання сформувало дефіцит цієї зброї. Я нещодавно зустрічався з представниками Київської зенітної бригади, вони б’ють однією ракетою по балістиці і збивають її. Тобто відсоток збиття досить високий, проблема у відсутності інструментарію, який їм потрібен для відбиття атак. Тому залишається надія на власні розробки антибалістики та спільні з союзниками», — каже Ігор Романенко.

На думку експерта, є цікаві розробки від французів та італійців — модернізований ЗРК SAMP-T Mamba, який вже знаходиться на озброєнні у французьких підрозділів та здатен збивати балістику. Згаданий комплекс потребує перевірки по-бойовому. А президент Франції Еммануель Макрон обіцяв Україні до 8 батарей SAMP-T.

«У нас, до речі, модернізується комплекс С-300. Це спільна робота з американцями, яка передбачає оновлення як самого комплексу, так і ракет для нього, настільки, щоб мати змогу працювати по російській балістиці. Крім того, є напрацювання за програмою „Сапсан“ — „Грім-2“. Все це засоби, які можуть працювати і нарощувати потенціал зі знищення російської балістики вже у повітрі», — розповідає Ігор Романенко.

Знищення пускових установок у РФ: українська балістика та ракети ERAM для F-16

Водночас експерт переконаний, що значно ефективніше працювати на випередження — завдавати ударів по підприємствах на території РФ, які виробляють комплектуючі для балістики та реактивних дронів.

«Треба завдавати ударів по місцях збору ракет, місцях зберігання, бити по маршрутах висування та безпосередньо по майданчиках з запуску балістики. Зараз для цього формуються розвідувально-ударні комплекси, складовою яких є дрони — розвідувальні та ударні. Одні виявляють ці місця, а інші чергують і готові завдавати ударів у разі виявлення пускових майданчиків. Потрібно бити по заводах, як у Воткінську, або інших місцях, де є відповідні виробництва. По них працюють наші дрони, але питання у тому, що ці атаки мають бути більш потужнішими. А власну балістику ми очікуємо восени, на 300 та 850 кілометрів. Зараз було б дуже добре мати таку хоча б на 300 кілометрів. Також є сподівання на «Сапсан» в ударному варіанті, а там дальність вже на 500 кілометрів. Така ракета має фундаментальні системи наведення і вже пройшла випробування, питання лише в її масштабуванні», — зазначає Романенко.

Крім того, Україна має шанс отримати американські далекобійні ракети класу «повітря-земля» ERAM.

«Ці ракети планували передати нам ще за часів президента Байдена. І тільки зараз розпочався цей процес. Їхня дальність — понад 450 кілометрів. Але якщо застосовувати ці ракети з F-16 і мати для цього все необхідне інформаційне забезпечення, то вони можуть значно знизити балістичний терор з боку Росії. Особливо, якщо бити цими ракетами по пускових майданчиках з балістикою. Такі можливості є, але для цього потрібні два дозволи від американців», — розповідає Ігор Романенко.

Перший дозвіл — це право використовувати цей тип ракет з переданих європейцями F-16 по цілях на території РФ.

«А другий — на отримання розвідувальних даних в онлайн-режимі з використанням Starlink. За таких умов у нас з’явиться розвідувальний комплекс нової якості. Ми зможемо отримувати інформацію і завдавати ударів по російській балістиці ще до її пуску у бік Києва. Щоб все це отримала Україна, необхідна політична воля з боку США», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 20:41, 07.08.26 Кількість переглядів 73 Гляньте, як і звідки РФ запускає балістику! Що може зупинити ракетний терор?

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