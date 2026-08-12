Пакунок школяра 2026: на що можна витратити 5 000 грн

Канцтовари / © unsplash.com

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Одноразова допомога «Пакунок школяра» становить 5 000 гривень на кожного першокласника. Це не виплата всім українським родинам, а кошти для батьків або законних представників дітей, які починають навчання в першому класі.

Гроші призначені для базової підготовки дитини до школи. Перед покупкою варто перевірити категорію товару, конкретну торгову точку та актуальні умови програми.

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На що можна витратити 5 000 грн

За кошти «Пакунка школяра» можна придбати товари в таких категоріях:

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канцелярські товари — зошити та інше шкільне приладдя;

книжки — зокрема енциклопедії, атласи й навчальну літературу;

дитячий одяг ;

дитяче взуття.

Книжки додали до переліку категорій програми окремо. Тож виплату можна використати не лише на речі для щоденного навчання, а й на літературу, яка допоможе дитині підготуватися до школи.

Водночас не варто сприймати 5 000 гривень як універсальний бюджет на будь-які покупки. Оплата має відповідати дозволеній категорії, а магазин — брати участь у програмі.

Де шукати магазин, який приймає оплату

Офіційний дашборд програми показує торгові точки, де можна розрахуватися коштами «Пакунка школяра». За інформацією Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, на мапі відображається понад 25 тисяч таких точок по всій Україні.

Перелік не є вичерпним і може змінюватися. На актуальній мапі можна перевірити адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема через перейменування громад або вулиць.

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Як працює Дія.Картка і коли можна витратити кошти

Для виплати використовується Дія.Картка. Її не слід плутати з окремими картками програм «єВідновлення» та «Національний кешбек»: вони залишаються окремими інструментами.

Після схвалення заяви нарахування коштів може тривати до 14 днів. Використати виплату можна протягом 180 днів. Для оформлення програми Дія.Картку потрібно підключити до 15 листопада.

Перед оформленням перевірте дані заяви в застосунку «Дія» та переконайтеся, що картка підключена для отримання виплати. Умови та строки програми можуть оновлюватися, тому перед оплатою орієнтуйтеся на актуальні повідомлення в «Дії» та офіційні сторінки програми.

Що робити, якщо оплата не проходить

Якщо платіж не вдається провести, спершу перевірте три речі:

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Чи належить покупка до дозволеної категорії; Чи є конкретна торгова точка в актуальному переліку програми; Чи достатньо коштів на Дія.Картці та чи правильно обрано картку для оплати.

Якщо ці умови виконані, але платіж усе одно відхиляється, зверніться до банку або служби підтримки відповідного сервісу. Доступність оплати залежить від категорії товару та підключення торгової точки.

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