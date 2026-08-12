Булінг / © pixabay.com

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У Городищі на Черкащині померла 11-річна дівчина. У поліції припускають, що підліток могла вчинити самогубство. За декілька днів до трагедії у Мережі поширили відео конфлікту між неповнолітніми, де дівчину били її однолітки.

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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Тіло дитини знайшли батьки

За даними правоохоронців, 30 липня в одному з будинків Городища батьки виявили свою 11-річну доньку непритомною. Попередньо дитина вжила медикаментозні препарати. Дівчинку госпіталізували до лікарні, але, на жаль, вона померла.

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Родина дівчинки раніше в поле зору поліції не потрапляла та на профілактичному обліку не перебувала.

Слідство відкрило кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

У Мережі з’явилося моторошне відео, де неповнолітні знущалися з дівчини

9 серпня у Мережі було поширено відео конфлікту між неповнолітніми, який відбувався у недобудованій будівлі. На відео зафіксовано, як одна з дівчат завдає ударів іншій. Поліцейські встановили, що однією з учасниць цього конфлікту була 11-річна дівчинка, яка згодом вчинила самогубство.

За даними поліції, попередньо ця подія сталася орієнтовно за 20–21 день до смерті дитини.

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Правоохоронці запевнили, що заяв чи повідомлень щодо цього конфлікту до поліції не надходило.

За фактом події, зафіксованої на відео, правоохоронці також розпочали кримінальне провадження за ст. 126 Кримінального кодексу України, а саме побої і мордування.

Наразі поліцейські встановлюють усіх учасників та свідків конфлікту, з’ясовують його причини й обставини. Також у межах розслідування перевіряється, чи могли події, зафіксовані на відео, бути пов’язані зі смертю дитини. Розслідування триває.

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