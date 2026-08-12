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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1550
Час на прочитання
1 хв

"Ліниві" пиріжки з лаваша з капустою та ковбасою: рецепт швидкої закуски

«Ліниві» пиріжки з лаваша з капустою та ковбасою — це чудовий варіант для тих, хто любить домашню випічку, але не хоче морочитися з тістом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
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Легкі пиріжки з лаваша

Легкі пиріжки з лаваша / © Credits

Соковита, хрустка і дуже ситна закуска, яка готується всього за 15 хвилин і підійде для швидкого сніданку, перекусу або вечері.

Інгредієнти

тонкий лаваш
200–250 г
білокачанна капуста
400 г
ковбаса
200 г
курячі яйця
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
олія
мелений чорний перець
сіль

  1. Капусту тонко наріжте.

  2. Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками.

  3. Ковбасу наріжте також дрібними кубиками.

  4. У яйця додайте дрібку солі та збийте віночком.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю і обсмажте до м’якості, потім додайте капусту, поперчіть, посоліть, перемішайте і тушкуйте 8–10 хвилин до готовності, потім додайте ковбасу, перемішайте і дайте начинці трохи охолонути.

  6. Лаваш наріжте смужками шириною близько 10 сантиметрів, на кожну смужку викладіть начинку і скрутіть у трикутник, вмочіть у яйце і обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків до рум’яної скоринки.

Поради:

  • Ковбасу можна використовувати будь-яку: варену, напівкопчену або шинку.

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