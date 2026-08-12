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"Ліниві" пиріжки з лаваша з капустою та ковбасою: рецепт швидкої закуски
«Ліниві» пиріжки з лаваша з капустою та ковбасою — це чудовий варіант для тих, хто любить домашню випічку, але не хоче морочитися з тістом.
Соковита, хрустка і дуже ситна закуска, яка готується всього за 15 хвилин і підійде для швидкого сніданку, перекусу або вечері.
Інгредієнти
- тонкий лаваш
- 200–250 г
- білокачанна капуста
- 400 г
- ковбаса
- 200 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- олія
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- мелений чорний перець
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- сіль
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Капусту тонко наріжте.
Цибулю очистьте, наріжте дрібними кубиками.
Ковбасу наріжте також дрібними кубиками.
У яйця додайте дрібку солі та збийте віночком.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю і обсмажте до м’якості, потім додайте капусту, поперчіть, посоліть, перемішайте і тушкуйте 8–10 хвилин до готовності, потім додайте ковбасу, перемішайте і дайте начинці трохи охолонути.
Лаваш наріжте смужками шириною близько 10 сантиметрів, на кожну смужку викладіть начинку і скрутіть у трикутник, вмочіть у яйце і обсмажте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків до рум’яної скоринки.
Поради:
Ковбасу можна використовувати будь-яку: варену, напівкопчену або шинку.