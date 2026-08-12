Чи справді секс лікує від стресу: науковці дали остаточну відповідь

Чи справді секс знижує стрес / © Credits

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У масовій культурі часто змальовують секс як вдалий та перевірений спосіб для примирення, зняття стресу і напруги. Та чи насправді усе так райдужно? Нове дослідження показало інший бік цієї теми. Хоча інтимна близькість справді знижує напругу безпосередньо в день контакту, цей ефект не триває довго.

Про це пише PsyPost.

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Секс як спосіб уникнути конфлікту: чому інтим може підвищувати рівень стресу наступного дня

Щобільше, дослідники визначили, якщо мотивацією для сексу стає бажання уникнути сварки чи напруги у стосунках, наступного дня рівень стресу може лише зрости.

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Ідея про те, що фізична близькість знімає напругу, має чітке нейробіологічне підґрунтя. Під час сексуального контакту в організмі вивільняються окситоцин та ендогенні опіоїди, які заспокоюють нервову систему.

Попередні дослідження також підтверджували зв’язок між регулярним сексуальним життям та вищим рівнем задоволеності життям. Однак науковців давно цікавило те, скільки насправді триває заспокійливий ефект у повсякденному житті.

Щоб знайти відповідь, дослідники об’єднали дані трьох незалежних опитувань, охопивши 319 пар. Усі учасники були молодими людьми у віці близько 20–30 років, які перебували в шлюбі менше, ніж пів року. Протягом 14 днів поспіль подружжя щовечора заповнювали анкети: зазначали факт інтимного контакту, оцінювали рівень щоденного стресу за семибальною шкалою, а також вказували свої мотиви й рівень задоволення від сексу.

Застосувавши складне статистичне моделювання, автори виявили чітку закономірність: у дні, коли у пар був секс, рівень стресу в них виявлявся нижчим. Цей ефект був однаковим як для чоловіків, так і для жінок, і не залежав від загального рівня щастя в шлюбі.

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Проте вже за 24 години від заспокійливого впливу не залишалося й сліду — наступного дня показники стресу поверталися до звичного рівня.

«Я була дещо здивована тим, наскільки короткочасними виявилися переваги від партнерського сексу. Ми очікували, що вони триватимуть щонайменше 24 години, але цього не сталося», — зазначила співавторка дослідження Сієрра Д. Пітерс, старша викладачка психології в Rhodes College.

За словами науковиці, мета дослідження полягала у перевірці побутового міфу про те, що «секс нейтралізує стрес». Вирішальним фактором виявилася саме мотивація. Коли люди займалися сексом, бо хотіли зробити приємне партнеру, це сприяло зниженню напруги наступного дня.

Проте коли хтось у парі ініціював секс, бо хотів уникнути конфлікту, розчаруванню або зняти напругу у стосунках — ефект був протилежним. Наступного дня після такого контакту рівень стресу в учасників суттєво зростав. Вчені пояснюють це тим, що спроба втекти від проблеми через інтим лише посилює тривожність та напругу у парі.

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«Один із головних висновків цього дослідження полягає в тому, що секс може знижувати стрес, але ці сприятливі ефекти, схоже, досить короткочасні», — пояснює Пітерс.

Дослідниця додає, що виявлені ефекти хоч і помірні, але цілком стабільні, адже їх підтверджено аналізом понад 8 000 щоденних звітів.

«Якщо говорити практично, секс — це не універсальна панацея від стресу. Він може дати короткочасний буфер, але малоймовірно, що він замінить розв’язання першопричин цього стресу», — підсумовує науковиця.

Автори роботи зауважують, що вибірка складалася з молодят, які зазвичай мають вищу частоту контактів та задоволеність стосунками, тож результати не варто автоматично екстраполювати на пари з великим «стажем» разом чи на самотніх людей.

Чому оральний секс не такий безпечний

Нагадаємо, чимало людей досі вважають оральний секс безпечним, проте сексологиня Святослава Федорець застерігає, що через нього також можуть передаватися інфекції, які передаються статевим шляхом, та патогенна мікрофлора.

Запальні процеси в ротовій порожнині, стоматологічні проблеми чи мікротравми слизової суттєво підвищують ризики для обох партнерів — зокрема, бактерії з рота можуть спровокувати цистит у жінок.

Для захисту під час орального сексу з неперевіреним партнером фахівчиня радить використовувати презервативи або спеціальні латексні серветки. Якщо ж є симптоми захворювань, ранки чи біль, спочатку слід пройти лікування і лише потім повертатися до інтимної близькості.

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