Військовим дають по мільйону: хто може отримати гроші та як усе оформити (інструкція)

Виплати для військових / © ТСН.ua

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Деякі військовослужбовці можуть розраховувати на спеціальну виплату у розмірі 1 000 000 гривень. Йдеться про тих, хто вступив або був призваний на службу у віці 18–24 років до 13 лютого 2025 року та має необхідний термін безпосередньої участі у бойових діях.

Хто з військових може отримати мільйон гривень від держави та як це зробити — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Хто із військових може розраховувати на мільйон гривень

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №153, право на одноразову фінансову виплату у розмірі 1 мільйона гривень мають рядові, сержанти та старшини ЗСУ, а також інших військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення, які відповідають одній із таких умов:

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були призвані або прийняті на військову службу під час воєнного стану та брали безпосередню участь у бойових діях щонайменше шість місяців;

уклали контракт на військову службу після проходження строкової служби під час воєнного стану та брали участь у бойових діях не менш як пів року;

проходили військову службу та пройшли атестацію для присвоєння військового звання «молодший лейтенант»;

проходили військову службу, мали спеціальні звання або класові чини та були переатестовані для отримання офіцерського звання.

Яка головна умова отримання одного мільйона гривень

Ключова умова отримання виплати — військовослужбовець мав приєднатися до війська у віці 18–24 років до 13 лютого 2025 року та продовжувати проходити службу після набрання чинності постановою №153. Йдеться про військових, які вступили до війська до старту проєкту «Контракт 18–24».

Які документи потрібно подати для отримання винагороди

На сайті Міноборони зазначається, що виплата винагороди для цієї категорії військовослужбовців здійснюється за наказом командира військової частини, який видається на підставі пакета документів. Це:

витягів з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби (трудову діяльність),

копій послужних карток,

довідок з місць попередньої служби про безпосередню участь вказаних військовослужбовців у бойових діях в районах їх ведення,

відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин.

© Міністерство оборони України

Документами, що підтверджують участь у бойових діях:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій або журнал ведення оперативної обстановки;

рапорт командира підрозділу про участь у бойових діях.

Військова частина, в якій військовий проходить службу, за необхідності повинна здійснити відповідні запити до інших військових частин та узагальнити отримані дані для подальшого нарахування винагород. Однак військовослужбовець може самостійно запитувати відповідні довідки, якщо хоче прискорення процесу.

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Хто не має права на виплату

Є деякі категорії, які не можуть отримати допомогу у розмірі одного мільйона. Це:

військові, які звільнилися з військової служби до 13 лютого 2025 року, навіть якщо відповідали віковим критеріям.

військовослужбовці, яких двічі або більше притягували до кримінальної відповідальності.

військові, яких притягнули до адміністративної відповідальності за військове адміністративне правопорушення або до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни на підставі письмового наказу, якщо строк дії відповідних санкцій ще не завершився.

Сума може бути меншою: залежить від днів на «нулі»

Важливий момент полягає в тому, що сума виплати може бути меншою за 1 мільйон гривень. Якщо захисник брав участь у бойових діях менше ніж шість місяців, винагорода виплачується з розрахунку 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях.

Наприклад, якщо військовослужбовець провів у районах ведення бойових дій 90 днів (три місяці), а не 180 (шість місяців), він має право на виплату у розмірі 500 000 гривень.

Водночас якщо військовослужбовець брав участь у бойових діях менше ніж шість місяців через захворювання або поранення, отримані під час захисту Вітчизни, перебування в полоні чи звільнення з полону, винагорода виплачується повністю — у розмірі 1 мільйона гривень.

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