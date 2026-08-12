Російський танкер / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс звернувся до України з проханням припинити удари по нафтових танкерах РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє Financial Times.

Реклама

Чому у Трампа попросили Україну не бити по танкерах РФ

За словами журналістки, у Трампа це пояснили тим, що Вашингтон дедалі більше стурбований дестабілізацією енергетичного ринку та її можливим впливом на компанії США. Російська нафта, що зберігається в цьому порту, постачається з Казахстану. Вона стала ключовою для світового постачання, оскільки Ормузька протока фактично залишається закритою.

Реклама

Кріс Міллер з Financial Times, який працює в Україні, розповів, що Джей Ді Венс та Володимир Зеленський не часто розмовляють. Зазвичай глава України має переговори з президентом Дональдом Трампом та його спеціальними посланцями, зятем Джаредом Кушнером та його близьким другом Стівом Віткоффом.

Розмова Зеленського та Джей ді Венса — деталі

«Вони провели телефонну розмову 31 липня, під час якої Джей Ді Венс попросив Зеленського наказати своїм підрозділам безпілотників не завдавати ударів по суднах із нафтою, що використовують термінал Каспійського трубопровідного консорціуму на узбережжі Краснодарського краю. А це тому, що цей трубопровід пов’язаний як з великими американськими компаніями Chevron, так і ExxonMobil. Ці атаки України порушили світові постачання нафти», — пояснив американський журналіст.

Міллер додає, що удари України по РФ мають дві мети:

посилити свою кампанію з перенесення війни в Росію,

завдати шкоди нафтогазовому сектору, який фінансує російську військову машину.

Чи опинилися Україна в невигідному становищі

Він вважає, що це прохання адміністрації Трампа не ставить Україну в невигідне становище, але це може позбавити її одного інструменту.

Реклама

«…Але українці все ще можуть завдавати ударів по інших енергетичних об’єктах у Росії, а атаки безпілотників також спрямовані на військову логістику на окупованих територіях, у Криму, де Росія утримує півострів, та інші території на південному сході України, які можуть перервати або порушити військову логістику Росії. І там ми насправді бачимо, знаєте, що Україна дуже добре з цим впоралася», — зазначив він.

Атаки у Чорному морі — останні новини

Нагадаємо, Туреччина запропонувала Росії та Україні запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі через загострення атак на цивільне судноплавство. Анкара вже звернулася до Москви та Києва із закликом створити відповідний механізм.

Перед цим міністр аграрної політики України Тарас Висоцький повідомив, що Росія атакує українські морські порти і завдає ударів по міжнародних вантажних суднах, що експортують зерно через Чорне море. Це може спровокувати нову глобальну продовольчу кризу.

Новини партнерів