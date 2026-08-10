“Подвійна блокада”: експерт пояснив, чому Україна може втрачати мільярди через проблеми з морським експортом

Луценко

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Україна опинилася у складній ситуації з морською логістикою через російські атаки та обмеження роботи традиційних маршрутів. Це створює серйозні ризики для експорту та імпорту.

Про це заявив український політик і військовослужбовець Ігор Луценко.

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За його словами, ситуацію в Чорному морі для України зараз можна назвати «подвійною блокадою».

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«На Чорному морі для України зараз — подвійна блокада», — написав Луценко.

Він зазначає, що російські ракетні та дронові атаки створюють небезпеку для суден, які прямують до українських портів. На думку Луценка, через це судновласники побоюються відправляти свої судна до України незалежно від їхнього прапора.

Окремо автор допису звернув увагу на ситуацію з проходом через Босфор і Дарданелли. За його словами, Туреччина обмежує рух суден до українських і російських портів, пояснюючи це міркуваннями безпеки судноплавства.

Луценко вважає, що Україна за роки повномасштабної війни мала б активніше готуватися до можливого тривалого обмеження роботи морських шляхів. Зокрема, йдеться про розширення залізничної інфраструктури та створення додаткових резервних маршрутів для експорту.

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«За 4 роки ми, на жаль, не особливо старалися підготуватися до блокування моря», — зазначив він.

За словами Луценка, проблеми з морською логістикою вже створюють додаткове навантаження на сухопутні маршрути.

«На кордонах — тисячі фур у пробках, доріг не вистачає, залізниці не вистачає», — написав він.

На його думку, це може мати серйозні економічні наслідки для України. Зокрема, виникають труднощі з вивезенням зерна та постачанням руди, що вже позначається на роботі підприємств гірничо-металургійного сектору.

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Водночас Луценко пропонує розглядати можливість посилення економічного тиску на Росію через її морські експортні маршрути. Зокрема, він вважає одним із варіантів блокування російського експорту через Балтійське море.

«Не бачу іншого шляху, як блокувати Москві Балтійське море», — заявив Луценко.

Він також наголошує, що Україна вже демонструвала здатність завдавати ударів на значній відстані. Луценко порівнює відстань до Балтійського моря з відстанню до Каспійського регіону, по якому українські сили раніше завдавали ударів.

Окремо автор допису наводить прогнозні розрахунки щодо можливих економічних наслідків для Росії. За його оцінкою, суттєве обмеження експорту російських нафти й газу через Балтійське та Чорне моря могло б збільшити дефіцит бюджету РФ, погіршити платіжний баланс і призвести до скорочення російського ВВП.

Луценко стверджує, що за певного сценарію падіння ВВП Росії може становити 9–10%. Водночас це саме оцінка автора допису, а не гарантований економічний прогноз.

На думку Луценка, Україна має одночасно розвивати альтернативні сухопутні маршрути та шукати способи зробити блокування української морської логістики максимально болючим для Росії.

«Закрите, як зараз, Чорне море більш вигідне РФ, ніж Україні. Закриття Балтики розвертає все навпаки — РФ значно більше страждатиме, ніж ми», — підсумував він.

Раніше Туреччина запропонувала Україні та Росії запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, за словами якого Анкара вже звернулася до Києва та Москви із пропозицією створити відповідний механізм. Фідан зазначив, що бойові дії дедалі більше поширюються на Чорне море та становлять загрозу для цивільного судноплавства. За його словами, серед пошкоджених суден є ті, що належать турецьким компаніям або ходять під прапором Туреччини. Саме зростання кількості таких інцидентів, за словами міністра, спонукало Анкару ініціювати переговори про тимчасове припинення ударів по торговельному флоту.

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