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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10–12 серпня
Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок та вівторок, 10–11 серпня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка залишиться спокійною — магнітних бур не прогнозується, а істотних магнітних коливань не очікується.
Однак уже в середу, 12 серпня, ситуація зміниться: сонячна активність зросте, що може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке збурення вважається досить сильним і потенційно може відчуватися метеочутливими людьми.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, решта ж — лише орієнтовні.