Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10–12 серпня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10–12 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок та вівторок, 10–11 серпня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка залишиться спокійною — магнітних бур не прогнозується, а істотних магнітних коливань не очікується.

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Однак уже в середу, 12 серпня, ситуація зміниться: сонячна активність зросте, що може призвести до магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Таке збурення вважається досить сильним і потенційно може відчуватися метеочутливими людьми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, решта ж — лише орієнтовні.

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