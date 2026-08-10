Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 10-12 августа

Будут ли магнитные бури в ближайшее время / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10-12 августа 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также ее последствия и воздействие на людей и технику.

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В понедельник и вторник, 10–11 августа, ожидается низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка останется спокойной — магнитных бурь не прогнозируется, а существенных магнитных волнений не ожидается.

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Однако уже в среду, 12 августа, ситуация изменится: солнечная активность повысится, что может привести к магнитной буре с К-индексом 5, соответствующим красному уровню геомагнитной активности. Такое возмущение считается достаточно сильным и потенциально может ощущаться метеочувствительными людьми.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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