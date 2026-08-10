Муж принцессы Беатрис поздравил жену с днем рождения, опубликовав серию их совместных фото

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

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Принцесса Йоркская отпраздновала 8 августа свое 38-летие, а ее муж — британский застройщик и бизнесмен Эдоардо Мапелли-Моцци поделился на своей странице в Instagram снимками с Беатрис, которые дополнил трогательной подписью.

«С Днем рождения, моя потрясающая, прекрасная жена! Мы так сильно тебя любим. Ты делаешь наш мир прекрасным 🌎. С любовью, Э, В, С, А xxxx 🩷🩷🩷 8.8.88», — написал Эдоардо.

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Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Некоторые фото явно были сделаны в отпуске, другие — это селфи пары, которые они делали по пути на те или иные мероприятия, которые они вместе посещали в этом году и этим летом.

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Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Напомним, принцесса Беатрис и Эдоардо поженились в 2020 году в разгар пандемии на скромной свадебной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре. На частной церемонии присутствовали только самые близкие и родные принцессы и ее жениха, в том числе королева Елизавета II и принц Филипп.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

В браке у пары родилось двое дочерей — Сиенна и Афина, а также они воспитывают сына Кристофера от предыдущих отношений Эдоардо с архитектором Дарой Хуанг.

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