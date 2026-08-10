Роботодавці змушені піднімати зарплати: кого найбільше не вистачає на ринку праці в Україні

Через кадрову кризу в Україні зросли зарплати у ключових галузях економіки / © Credits

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За останній рік заробітні плати у вакансіях на провідних порталах із працевлаштування зросли на 17-20%.

Про це в ефірі програми «Ранок Вдома» повідомила експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

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За її словами, дефіцит таких кадрів в Україні спостерігається вже понад десять років, однак війна, міграція та демографічні зміни зробили ситуацію значно гострішою.

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Особливо складно роботодавцям знайти інженерів, будівельників, технічних працівників та представників робітничих професій. Саме ці спеціалісти будуть одними з найбільш затребуваних у найближчі роки, адже відновлення країни потребуватиме величезної кількості людей, здатних працювати у виробництві, будівництві, енергетиці, транспорті та інших критично важливих сферах.

Експертка пов’язує частину проблеми з тим, як молоді люди обирають майбутню професію. За її словами, українська система профорієнтації не встигає за реальними потребами економіки.

«Наш ринок праці з 16 млн скоротився до 10 і в нас тепер на одного працюючого припадає один пенсіонер. А далі буде гірше, тому що народжуваність падає і ми старішаємо», — сказала вона.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості назвала найбільш непопулярні професії в Україні, на які за перші пів року 2026-го роботодавці не отримали жодного відгуку від кандидатів.

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Тим часом в Україні зареєстрували петицію про чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати, але HR-експерти вважають цю ідею нереалістичною через війну, дефіцит кадрів і потребу держави в максимальній економічній віддачі. На їхню думку, впровадження такої моделі потребує значних фінансових і законодавчих змін, що в умовах, коли всі ресурси кинуті на оборону, є практично неможливим.

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