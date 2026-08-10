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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Повторний наступ на Київ: Чорнобильську зону готують до можливого вторгнення РФ — Der Spiegel

Сили оборони України будують потужну лінію оборони та антидронові сітки у Чорнобильській зоні за 15 кілометрів від кордону з Білоруссю, готуючись до можливого повторного вторгнення РФ.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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ЧАЕС

ЧАЕС

Українські військові готуються до можливого повернення російських військ у Чорнобильську зону на Київщині, як це було на початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Про це повідомляє Der Spiegel.

По всій зоні кожні кілька кілометрів облаштовані контрольно-пропускні пункти. Будівельна техніка риє траншеї та ями у піщаному ґрунті, а виритий пісок використовують для насипів на перехрестях доріг. Під піщаними пагорбами вже облаштовують оборонні галереї, стіни та стелі яких виготовляють із деревини навколишніх соснових лісів.

Уздовж доріг встановлюють високі металеві стовпи з пластиковими сітками між ними, щоб перешкоджати польотам безпілотників, змушуючи їх заплутуватися. Така тактика вже застосовувалася на Донбасі.

Видання звертає увагу на небезпечну близькість Білорусі: між нею та Чорнобильською зоною лише близько 15 км. У разі зміни ситуації об’єкт опиниться в зоні досяжності FPV-дронів.

Окремо Der Spiegel пише про захисну споруду над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Вона була встановлена 2016 року для запобігання витоку радіоактивних частинок оболонку розраховували на 100 років, однак після удару російського безпілотника у лютому 2025 року вона вже не функціонує належним чином: тоді всередині сталася тлійна пожежа, яка знищила мембрану. Пошкоджену металеву оболонку українці залатали.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильської АЕС. Пошкодження укриття суттєві.

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