Туреччина зробила Росії та Україні пропозицію щодо Чорного моря: про що йдеться

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

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Туреччина запропонувала Росії та Україні запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі на тлі загострення атак на цивільне судноплавство.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, якого цитує видання Le Temps.

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За словами Фідана, Анкара вже звернулася до Москви та Києва із закликом створити механізм, який дозволив би оголосити відповідний мораторій.

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Турецький міністр наголосив, що бойові дії дедалі більше поширюються на акваторію Чорного моря та створюють загрозу для торговельного судноплавства.

«Конфлікт поширився на все Чорне море. Спочатку вони били по портах і військових кораблях. Тепер вони атакують усі торговельні судна без розбору», — заявив Фідан.

Він також зазначив, що серед постраждалих від атак є судна, які належать турецьким компаніям або ходять під прапором Туреччини.

За словами Фідана, саме зростання кількості таких інцидентів спонукало Анкару ініціювати переговори щодо тимчасового припинення ударів по торговельному флоту.

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Нагадаємо, масовані російські атаки на українські морські порти під час жнив і удари по міжнародних вантажних суднах, що експортують зерно через Чорне море, можуть спровокувати нову глобальну продовольчу кризу. За своїми наслідками вона виявиться навіть масштабнішою, ніж на початку повномасштабної війни у 2022 році.

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