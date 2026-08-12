Британія хоче відновити військовий зв’язок з РФ: причина дивує

Прапори Великої Британії та Росії / © ТСН

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Велика Британія має намір відновити прямий зв’язок із військовим керівництвом Росії, щоб запобігти випадковим збройним зіткненням. У Лондоні заговорили про необхідність діалогу на тлі нещодавнього небезпечного інциденту в Ла-Манші.

Про це йдеться у статті The Times.

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Британські чиновники та дипломати обговорюють можливість відновлення прямого військового діалогу з Росією після інциденту в Ла-Манші у червні, коли російський фрегат здійснив попереджувальні постріли в бік британської яхти. У Лондоні побоюються, що за відсутності прямого каналу комунікації подібні ситуації можуть спровокувати небезпечну ескалацію, яка матиме значно серйозніші наслідки, ніж окремий локальний інцидент.

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Перезапуск каналів зв’язку між Британією і Росією

Після останніх подій у Ла-Манші, Норвезькому морі та інших районах новий міністр оборони Вес Стрітінг і вище військове керівництво Британії зіткнулися з тиском щодо спроби «перезапустити» канали зв’язку з Москвою. Причиною стали побоювання «ненавмисної ескалації» у відносинах із російськими військовими.

Представниця британського уряду підтвердила, що Лондон зацікавлений у поновленні військової комунікації з Росією.

«Як відповідальна військова держава, ми вже давно дотримуємося позиції, що прагнемо вести діалог із Росією на рівні вищого військового керівництва. Нам шкода, що Росія не бажає брати в ньому участь», — зазначила вона.

Безпосередній зв’язок між начальниками військових штабів Британії та Росії відсутній від вересня 2022 року. Тоді відбулася розмова між начальником Генштабу Збройних сиз РФ Валерієм Герасимовим і британським адміралом Тоні Радакіним, який на той момент був головнокомандувачем Збройних сил Британії.

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Наступного місяця, у жовтні 2022 року, відбулася ще одна телефонна розмова — між тодішніми міністрами оборони Росії та Британії Сергієм Шойгу і Беном Воллесом. Під час неї Шойгу висловлював занепокоєння через твердження про нібито підготовку Києва до використання «брудної бомби». Після цього регулярний військовий діалог між країнами фактично припинився.

2024 року напруженість між Лондоном і Москвою зросла. Британська влада вислала російського військового аташе, а Росія відповіла аналогічними заходами.

Подальші спроби Радакіна поговорити з Герасимовим російська сторона відхиляла, пояснюючи це тим, що генерал «надто зайнятий», щоб відповісти на дзвінок. Після того як у вересні минулого року головний маршал авіації сер Річард Найтон замінив Радакіна на посаді, він також намагався встановити контакт із російським колегою, однак безрезультатно.

Що відомо про інцидент у Ла-Манші

Нагадаємо, 16 червня російський фрегат «Адмірал Григорович» відкрив попереджувальний вогонь по британській приватній яхті в Ла-Манші за 37 км від острова Вайт, ніхто не постраждав. Інцидент узялося розслідувати Міноборони Великої Британії. Це сталося на тлі посилення напруженості між країнами, зокрема після рейду британських спецслужб на російський танкер із «тіньового флоту».

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