"Бійцівські пси" зі ШІ: Британія створює дрони для боротьби з військами "божевільного Путіна"

Британський винищувач F-35 / Ілюстративне фото / © Міністерство оборони Великої Британії

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Велика Британія готується випустити зграю безпілотників зі штучним інтелектом — своєрідних «бійцівських псів», аби протистояти військам «божевільного Путіна». Британська оборонна компанія BAE Systems вперше представила свій інноваційний дрон Brontanax, який має піднятися в небо вже до 2027 року.

Про це пише Daily Star.

Ці футуристичні військові літаки розробляються для супроводу винищувачів Typhoon та F-35 під час шпигунських місій, глушіння ворожих радарів і завдання високоточних ударів.

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Нова ера повітряних сил

Автономний літальний апарат, назва якого походить від давньогрецьких слів «грім» і «король», коштує 25 мільйонів фунтів стерлінгів і здатен виконувати близько 80% бойових завдань винищувача Typhoon. При цьому вартість створення такого дрона становить приблизно п’яту частину від ціни повноцінного пілотованого літака.

За задумом військових командирів, у майбутніх конфліктах поруч із кожним пілотованим винищувачем літатимуть до п’яти таких роботизованих «напарників». Головна мета цієї програми полягає в тому, щоб безпілотники брали на себе найризикованішу роботу, дозволяючи живим пілотам залишатися на безпечній відстані від зони ураження.

Захист від загроз, що постійно посилюються

Представник компанії BAE Systems Дейв Холмс зазначив, що новітні безпілотники візьмуть на себе найважчу фронтову рутину. «Вони виконуватимуть нудні, брудні, небезпечні місії і можуть бути навіть принесені в жертву, якщо це необхідно для захисту більш цінних літаків», — пояснив він.

Військове керівництво Великої Британії підкреслює, що наступне покоління літаків допоможе країні залишатися на крок попереду загроз, які постійно посилюються з боку таких держав, як Росія, Китай та Іран. Міністр оборони Вес Стрітінг вже назвав цей проєкт справжнім проривним моментом для британських військових технологій.

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Відповідь на глобальні виклики

Головний маршал авіації сер Харв Сміт виступив із серйозним попередженням щодо поточної міжнародної безпекової ситуації. Він наголосив, що сьогодні світ стикається з найсуворішим випробуванням за останні кілька поколінь. «Загроза реальна, вона зростає в геометричній прогресії, і ми повинні рухатися швидко, щоб протистояти їй», — заявив сер Харв Сміт.

Високопосадовець також додав, що Велика Британія зобов’язана негайно прискорити перехід до нової ери повітряної могутності, яка починається саме з впровадження таких інноваційних систем. «Ми повинні прискорити цей новий світанок повітряної могутності, і він починається тут», — підсумував він.

Нагадаємо, через шалені темпи розвитку технологій на фронті українські виробники зброї опинилися перед безпрецедентним викликом, адже техніка застаріває за лічені тижні. Тому безпілотники доводиться модернізувати десятки разів на місяць і водночас примудрятися не зупиняти масові обсяги конвеєрного виробництва.

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