Росія могла втратити новітній винищувач через фатальну помилку: що відомо

Су-57 / © Associated Press

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У районі Звенигорода під Москвою у четвер, 23 липня, зазнав катастрофи російський військовий літак, яким міг бути новітній винищувач так званого п’ятого покоління Су-57.

Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією з російських джерел, повітряне судно впало орієнтовно за 10 кілометрів від авіабази «Кубинка». Згодом у міністерстві оборони держави-агресорки заявили, що після злету розбився «навчально-бойовий літак», а пілот успішно катапультувався.

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Офіційною попередньою причиною росіяни називають «технічну несправність». Однак окремі російські «воєнкори» натякають на можливу роботу власних загонів ППО «БАРС».

Аналітики Defense Express зазначають, що сукупність даних вказує на ймовірну втрату Су-57Д — двомісної навчально-бойової версії винищувача, який вперше піднявся у повітря лише 19 травня 2026 року та мав проходити випробування.

Оскільки на авіабазі «Кубинка» розташований центр демонстрації авіатехніки, винищувач міг здійснювати показовий політ для іноземної делегації. Росія тривалий час намагається нав’язати двомісну модифікацію Су-57 Індії, а також заявляла про зацікавленість з боку Малайзії та Алжиру.

Фахівці також підкреслюють унікальність російської розробки, але в негативному контексті: якщо Су-57 справді позиціонують як літак п’ятого покоління, то він є єдиним у світі у своєму класі, який потребує окремої двомісної навчальної версії. Наприклад, американські F-22 та F-35 взагалі не мають двомісних модифікацій, а китайський J-20S розроблявся для управління повітряним боєм, а не для навчання.

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Наразі офіційного підтвердження від росіян щодо конкретної моделі літака немає, тому експерти очікують появи подальшої інсайдерської інформації.

Нагадаємо, в Московській області зазнав катастрофи російський винищувач Су-57. Тоді повідомлялося, що він упав посеред поля неподалік Звенигорода. Борт упав в Одинцовському районі під час виконання тренувального польоту.

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