"Дух Анкориджа" на продаж: як у Росії перетворили розмови Трампа й Путіна на туалетну воду

Дональд Трамп та Путін в Анкориджі / © Associated Press

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У Росії подали заявку на реєстрацію товарного знаку «Дух Анкориджа», який російська влада використовує для опису атмосфери після зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна на Алясці. Під цією назвою планують випускати парфумерну продукцію.

Про реєстрацію товарного знаку стало відомо із сайту Роспатенту, цитує пропагандистське російське видання «ТАСС».

Як зазначили у виданні, до Федеральної служби з інтелектуальної власності росії (Роспатент) надійшла заявка на реєстрацію товарного знаку «Дух Анкориджа».

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Заявку оформили за третім класом Міжнародної класифікації товарів і послуг, який охоплює:

парфуми,

ароматичну воду,

одеколони,

воскові ароматизатори.

Ініціатором реєстрації став Роман Масленніков, який позиціює себе як PR-технолог і очолює агентство «Взрывной PR».

Вислів «дух Анкориджа» останнім часом активно використовують російські посадовці. Зокрема, заступник міністра закордонних справ рф Сергій Рябков заявляв, що йдеться про «атмосферу довіри», яка нібито виникла між Дональдом Трампом і володимиром путіним під час їхньої зустрічі на Алясці та дала змогу окреслити «базові контури» можливої угоди щодо України.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заперечив такі твердження. За його словами, між Вашингтоном і москвою «не було жодних домовленостей», схвалених під час зустрічі в Анкориджі.

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Видання Moscow Times звернуло увагу, що заявку на реєстрацію товарного знаку подали в той самий день, коли американські сенатори повідомили про узгодження з адміністрацією Трампа законопроєкту щодо нових санкцій проти росії.

Сам піарник Масленніков, коментуючи свою ідею, пожартував, що не знає, чи вже «вивітрився дух Анкориджа», але припустив, що перший флакон таких парфумів можна було б подарувати президенту США.

На цю ініціативу відреагував і перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.

«Гадаю, багато чудових людей в Анкориджі протестували б проти такого знущання з боку росії над їхнім чудовим містом», — заявив він.

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