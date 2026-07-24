РФ використовує реактивні «Шахеди» з онлайн-керуванням: «Флеш» показав зони ризику (карта)

Реактивний «Шахед»

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Радник президента України Сергій Безкрестнов «Флеш» заявив, що однією з найбільших сучасних загроз є реактивні безпілотники типу «Шахед» з можливістю онлайн-керування.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Безкрестнова, наразі такі безпілотники мають обмеження щодо дальності керування, які пов’язані з особливостями технології.

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Водночас він наголосив, що території, позначені на оприлюдненій ним карті червоним кольором, входять до зони потенційної небезпеки.

«Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки „Шахедів“ з онлайн керуванням. У цій зоні „Шахед“ може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі», — зазначив радник президента.

Безкрестнов закликав власників критично важливих та промислових об’єктів враховувати нову загрозу під час організації роботи.

«Власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Звертайте увагу на тривоги, будуйте укриття для людей», — наголосив він.

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Радник президента також підкреслив, що позначена ним червона зона є територією підвищеного ризику.

Мапа зон небезпеки реактивних БпЛА / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Раніше повідомлялося, що радник президента України Сергій Безкрестнов «Флеш» повідомив, що вперше було зафіксовано керування російськими безпілотниками «Молнія» через дрон «Гербера».

Ми раніше інформували, що Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив про випробування нових засобів радіоелектронної боротьби для протидії реактивним «Шахедам».

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