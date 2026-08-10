До якого числа мобілізація в Україні: скільки ще триватиме воєнний стан

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада 14 липня. Це вже двадцяте продовження спеціального правового режиму від початку повномасштабної війни.

ТСН.ua розповідає, до якого числа діє воєнний стан

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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Згідно з ухваленим рішенням, воєнний стан і мобілізація діятимуть від 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

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Під час голосування 313 народних депутатів підтримали подовження воєнного стану, двоє проголосували проти.

Хто підлягає мобілізації

Під час воєнного стану обов’язковій мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

визнані придатними до військової служби;

не мають відстрочки;

не заброньовані.

Чоловіки віком до 25 років можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках, якщо вони вже проходили військову службу або закінчили військову кафедру.

Жінки можуть вступити до лав ЗСУ виключно добровільно.

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Кого мобілізують насамперед

До першочергових кандидатів на мобілізацію належать військовозобов’язані, які мають необхідні для армії військово-облікові спеціальності, зокрема оператори дронів, артилеристи, зв’язківці та інші фахівці.

Також перевага надається громадянам, які вже мають досвід військової служби.

Водночас мобілізації можуть підлягати й інші придатні до служби чоловіки віком від 25 до 59 років, якщо вони не мають права на відстрочку або бронювання.

Як відбувається мобілізація

Військовозобов’язаним можуть вручити повістку або викликати до територіального центру комплектування. Після цього вони проходять військово-лікарську комісію.

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Якщо людину визнають придатною до служби, її направляють до навчального центру для проходження базової підготовки. Після навчання військовослужбовцю визначають спеціальність та розподіляють до військової частини.

Юристи також наголошують, що навіть за наявності права на відстрочку її необхідно оформити офіційно. Якщо цього не зробити, ТЦК може не мати інформації про відповідні підстави, і мобілізація вважатиметься законною.

Станом на зараз інформації про зміни правил мобілізації найближчим часом немає. Порядок призову залишається без змін.

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