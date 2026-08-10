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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
803
Час на прочитання
1 хв

Заборонити цей інгредієнт на кухні: шефкухар принцеси Діани розповів, як краще смажити яйця

Королівський шефкухар закликає "заборонити один інгредієнт на кухні", який, на його думку, псує смажені яйця.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Даррен Макгрейді, який працював шефкухарем у королеви Єлизавети II і у принцеси Діани, розповів, як отримати максимум користі з «прекрасних органічних» яєць.

Кухар стверджує, що є кілька ключових моментів, які слід враховувати, якщо ви хочете ідеально приготувати яйця, пише express.

Яйця / © Associated Press

Яйця / © Associated Press

По-перше, Даррен порадив обирати лише домашні яйця, а також ніколи не смажити їх на маргарині.

«Ніколи нічого не готуйте на маргарині, насправді взагалі забороніть його на кухні. Навіть мухи не люблять маргарин, він огидний. Найкраще смажити яйця на вершковому маслі або гхі, топленому маслі».

«Коли використовуватимете вершкове масло, вибирайте гарне масло з високим вмістом жиру і невеликою кількістю рідини, щоб воно не бризкало. Нагрійте його, але не доводьте до золотистої скоринки, а потім починайте готувати яйце. Якщо ви не хочете використовувати вершкове масло, можете використовувати оливкову або олію авокадо, але не використовуйте жодні інші олії», - каже шеф.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Нагадаємо, раніше шефкухар розповідав, яких страв у раціоні уникала принцеса Діана.

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