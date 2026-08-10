Війна проти України: у Перу вперше повідомили про загиблих найманців

Родичі зниклих вимагають від Москви інформації про своїх близьких / © Associated Press

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Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців — з них 11 загинули, а 114 зникли безвісти.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.

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Перу вперше повідомила про кількість завербованих громадян. За інформацією МЗС, троє перуанців потрапили в полон до українських військових. Ще четверо перуанців втекли з Росії після примусового вербування.

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Загалом із Росії евакуювали 31 громадянина Перу: 28 повернулися до країни, ще троє залишилися в Європі

Уряд уже надсилав Росії дипломатичні ноти, але не отримав відповіді. Через це Ліма звернулася по допомогу до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Проблемою займаються і перуанські правоохоронці. Родини завербованих ще у квітні подали заяви про можливу торгівлю людьми, однак, за їхніми словами, вербувальники, які обманом відправляли людей до Росії, досі залишаються на волі.

Нагадаємо, Росія системно вербує іноземців для участі у війні проти України. За даними, оприлюдненими у травні, до російської армії залучили вже 28 тисяч громадян зі 135 країн.

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