- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 764
- Час на прочитання
- 1 хв
Війна проти України: у Перу вперше повідомили про загиблих найманців
Це перший випадок, коли уряд Перу оприлюднив дані про загиблих громадян, які воювали на боці Росії.
Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців — з них 11 загинули, а 114 зникли безвісти.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.
Перу вперше повідомила про кількість завербованих громадян. За інформацією МЗС, троє перуанців потрапили в полон до українських військових. Ще четверо перуанців втекли з Росії після примусового вербування.
Загалом із Росії евакуювали 31 громадянина Перу: 28 повернулися до країни, ще троє залишилися в Європі
Уряд уже надсилав Росії дипломатичні ноти, але не отримав відповіді. Через це Ліма звернулася по допомогу до Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Проблемою займаються і перуанські правоохоронці. Родини завербованих ще у квітні подали заяви про можливу торгівлю людьми, однак, за їхніми словами, вербувальники, які обманом відправляли людей до Росії, досі залишаються на волі.
Нагадаємо, Росія системно вербує іноземців для участі у війні проти України. За даними, оприлюдненими у травні, до російської армії залучили вже 28 тисяч громадян зі 135 країн.