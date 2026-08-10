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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У небі над клубом Трампа винищувачі США перехопили літаки

Останнім часом зафіксовано кілька схожих порушень і пілотів загальної авіації закликали ретельно перевіряти всі сповіщення перед вильотом у цьому районі.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Винищувачі

Винищувачі / © Associated Press

Американські винищувачі F-16 перехопили кілька літаків, які порушили тимчасові обмеження на польоти над Бедмінстером у штаті Нью-Джерсі, де перебуває президент США Дональд Трамп.

Про це повідомило Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

«Винищувачі F-16 перехопили сьогодні кілька літаків авіації загального призначення, які порушили тимчасові польотні обмеження над Бедмінстером. Усі повітряні судна були безпечно супроводжені із зони», — йдеться у повідомленні командування у X.

Трамп є власником розташованого в Бедмінстері гольф-клубу та часто проводить там вихідні. Президент США прибув до Бедмінстера у п’ятницю.

У Білому домі поки що не прокоментували інцидент.

Нагадаємо, американські правоохоронці могли зірвати черговий напад на Дональда Трампа після затримання підозрюваного біля його гольф-клубу в Каліфорнії. Слідчі встановлюють мотиви чоловіка та його можливі плани.

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