Магнітна буря 10 серпня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

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У понеділок, 10 серпня, зафіксовано слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі — 2,3 (зелений).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Протягом останніх двох днів магнітні бурі були слабкі — зеленого рівня, і ця тенденція триває далі. Втім, високошвидкісний потік з невеликої корональної діри може спричинити незначне посилення геомагнітної активності.

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Магнітна буря 10 серпня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. У цей період можливі невеликі коливання в роботі супутників, радіозв’язку чи навігаційних систем, однак для більшості людей така буря минає непомітно. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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