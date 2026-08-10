Магнитная буря 10 августа: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

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В понедельник, 10 августа, зафиксирован слабый уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури – 2,3 (зеленый).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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В последние два дня магнитные бури были слабы — зеленого уровня, и эта тенденция продолжается дальше. Впрочем, высокоскоростной поток из небольшой корональной дыры может повлечь за собой незначительное усиление геомагнитной активности.

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Магнитная буря 10 августа. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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