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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Севастополе заявили об атаке беспилотников: в части города пропал свет

Во временно оккупированном Севастополе заявили об атаке беспилотников. Оккупанты сообщили о работе ПВО и мобильных огневых групп и утверждают, что якобы сбили семь дронов.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Севастополь

Севастополь / © Википедия

Во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Российские оккупационные власти заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные отражают атаку беспилотников. К их уничтожению были привлечены средства ПВО и мобильные огневые группы.

Развожаев утверждает, что семь дронов якобы были сбиты в районе Северной стороны города, а также в Балаклавском и Гагаринском районах.

Оккупационные власти призвали местных жителей не находиться на открытых участках и оставаться в безопасных местах. По словам Развожаева, по беспилотникам ведут огонь из разных средств, в том числе из стрелкового оружия.

Также сообщается о том, что в части Симферополя после пролета дронов, стрельбы и взрыва на время исчез свет.

Информацию о количестве сбитых БпЛА и возможных последствиях атаки невозможно независимо подтвердить. Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала ситуацию.

Напомним, среди кафиров в Крыму распространились безосновательные слухи о подготовке Украиной морского десанта, из-за чего силовики и коллаборанты массово вывозят свои семьи с полуострова. Полноценной эвакуации подразделений нет. Панику подогревают реальные проблемы со снабжением света, горючего и продуктов. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, результативные удары по Крыму могут вынудить президента РФ Владимира Путина принять мирные инициативы Украины.

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