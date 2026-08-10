- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 13k
- Время на прочтение
- 2 мин
До какого числа мобилизация в Украине: сколько еще будет продолжаться военное положение
Кто подлежит мобилизации и кого мобилизуют в первую очередь.
В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующее решение было поддержано Верховной Радой 14 июля. Это уже двадцатое продолжение специального правового режима с начала полномасштабной войны.
ТСН.ua рассказывает, до какого числа действует военное положение
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно принятому решению, военное положение и мобилизация будут действовать со 2 августа по 31 октября 2026 года.
В ходе голосования 313 народных депутатов поддержали продолжение военного положения, двое проголосовали против.
Кто подлежит мобилизации
Во время военного положения обязательной мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:
признаны годными к военной службе;
не имеют отсрочки;
не забронированы.
Мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях, если они уже проходили военную службу или окончили военную кафедру.
Женщины могут вступить в ряды ВСУ исключительно добровольно.
Кого мобилизуют прежде всего
К первоочередным кандидатам на мобилизацию относятся военнообязанные, имеющие необходимые для армии военно-учетные специальности, в частности, операторы дронов, артиллеристы, связисты и другие специалисты.
Также предпочтение отдается гражданам, уже имеющим опыт военной службы.
В то же время мобилизации могут подлежать и другие пригодные для службы мужчины в возрасте от 25 до 59 лет, если они не имеют права на отсрочку или бронирование.
Как происходит мобилизация
Военнообязанным могут вручить повестку или вызвать в территориальный центр комплектования. После этого они проходят военно-врачебную комиссию.
Если человека признают пригодным к службе, его направляют в учебный центр для прохождения базовой подготовки. После обучения военнослужащему определяют специальность и распределяют в воинскую часть.
Юристы также отмечают, что даже при наличии права на отсрочку ее необходимо оформить официально. Если этого не сделать, ТЦК может не иметь информации о соответствующих основаниях, и мобилизация будет считаться законной.
На сегодняшний день информации об изменениях правил мобилизации в ближайшее время нет. Порядок призыва остается без изменений.