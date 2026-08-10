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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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До какого числа мобилизация в Украине: сколько еще будет продолжаться военное положение

Кто подлежит мобилизации и кого мобилизуют в первую очередь.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующее решение было поддержано Верховной Радой 14 июля. Это уже двадцатое продолжение специального правового режима с начала полномасштабной войны.

ТСН.ua рассказывает, до какого числа действует военное положение

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Согласно принятому решению, военное положение и мобилизация будут действовать со 2 августа по 31 октября 2026 года.

В ходе голосования 313 народных депутатов поддержали продолжение военного положения, двое проголосовали против.

Кто подлежит мобилизации

Во время военного положения обязательной мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

  • признаны годными к военной службе;

  • не имеют отсрочки;

  • не забронированы.

Мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы только в отдельных случаях, если они уже проходили военную службу или окончили военную кафедру.

Женщины могут вступить в ряды ВСУ исключительно добровольно.

Кого мобилизуют прежде всего

К первоочередным кандидатам на мобилизацию относятся военнообязанные, имеющие необходимые для армии военно-учетные специальности, в частности, операторы дронов, артиллеристы, связисты и другие специалисты.

Также предпочтение отдается гражданам, уже имеющим опыт военной службы.

В то же время мобилизации могут подлежать и другие пригодные для службы мужчины в возрасте от 25 до 59 лет, если они не имеют права на отсрочку или бронирование.

Как происходит мобилизация

Военнообязанным могут вручить повестку или вызвать в территориальный центр комплектования. После этого они проходят военно-врачебную комиссию.

Если человека признают пригодным к службе, его направляют в учебный центр для прохождения базовой подготовки. После обучения военнослужащему определяют специальность и распределяют в воинскую часть.

Юристы также отмечают, что даже при наличии права на отсрочку ее необходимо оформить официально. Если этого не сделать, ТЦК может не иметь информации о соответствующих основаниях, и мобилизация будет считаться законной.

На сегодняшний день информации об изменениях правил мобилизации в ближайшее время нет. Порядок призыва остается без изменений.

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