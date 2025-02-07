Магнитная буря 7 февраля: какая ее мощность

Из-за магнитных бурь может ухудшаться самочувствие. Особенно это касается метеозависимых людей.

В Украине в пятницу, 7 февраля, зафиксирован средний уровень солнечной активности с К-индексом 4 – желтый уровень. Для большинства людей магнитная буря будет неощутима.

Об этом сообщает meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

При К-индексе 4 сильных последствий нет, но если значение будет расти (К=5 и более), воздействие магнитной бури может быть более заметным.

Заметим, что 6 февраля солнечная активность имела К-индекс 5 – красный уровень. К слову, достаточно высокая солнечная активность фиксировалась в период с 30 января по 2 февраля: фиксировался К-индекс 5 и 6 – красный уровень.

Магнитная буря 7 февраля/Фото: meteoagent

Добавим, хотя для большинства людей магнитная буря не будет ощутима, но чувствительные к изменениям магнитного поля люди могут иметь следующие симптомы: легкая головная боль или головокружение, раздражительность, усталость, сонливость или, наоборот, бессонница, снижение концентрации, рассеянность, небольшие скачки артериального давления, дискомфорт в сердечно-сосудистой системе.