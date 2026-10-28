В пасти вашей собаки могут кишеть паразиты: опасны ли они для человека

В пасти собак обнаружили паразитов, которые могут заражать людей / © Фото из открытых источников

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Распространенное представление, что пасть собаки чище человеческого рта, не имеет научной основы. В полости рта домашних животных живут различные микроорганизмы, а некоторые из них могут встречаться и у людей. Новое исследование показало, что среди таких организмов есть и Trichomonas tenax — одноклеточный паразит, обычно встречающийся у людей.

Об этом пишет ScienceAlert.

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Каких паразитов обнаружили у собак и кошек

Исследователи из Вроцлавского университета естественных наук в Польше взяли мазки из полости рта 238 домашних животных — 151 собаки и 87 кошек и исследовали их лабораторными методами, чтобы определить наличие трихомонад и установить их виды.

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Трихомонады — это группа одноклеточных организмов, некоторые из которых паразитируют у животных и людей. Они могут жить в полости рта, в частности среди микроорганизмов зубного налета и около десен.

У 26 из 151 исследованной собаки обнаружили трихомонад — это 17,2% животных. Среди кошек положительными оказались пять из 87 образцов или 5,75%.

После этого ученые определили виды простейших образцов, где их обнаружили. У собак среди 23 образцов, которые удалось успешно проанализировать генетически, Trichomonas tenax обнаружили у восьми. У кошек этот вид был у четырех из пяти положительных образцов.

В то же время, важно не путать эти результаты: показатель примерно 17% касается всех выявленных трихомонад у собак, а не только T. tenax. В исследовании также идентифицировали T. brixi еще один вид, который встречается только у животных.

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Опасен ли этот паразит для человека

Trichomonas tenax обычно встречается в полости рта и питается микроорганизмами, которые накапливаются между зубами и у десен. В научных работах его связывали с заболеваниями пародонта — окружающих и поддерживающих зубы тканей. Однако само наличие этого простейшего не обязательно означает, что у человека разовьется заболевание.

Исследователи предполагают, что люди могут являться одним из источников заражения домашних животных, ведь T. tenax считается типичным для человеческой полости рта. Однако новая работа не устанавливает, в каком направлении происходит передача: от людей к животным или наоборот. Для подтверждения этого требуются дополнительные исследования.

Так же пока недостаточно данных, чтобы определить, насколько существенен риск заражения человека от собаки или кота. Ученые отмечают потенциальную возможность межвидовой передачи, но не доказывают, что домашние животные являются источником инфекции для людей.

Какие собаки имеют более высокий риск

Исследование также показало, что чаще трихомонад обнаруживали у собак старше девяти лет и у животных с выраженным зубным камнем. В частности, риск был выше, когда отложения покрывали значительную часть поверхности зубов.

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Это может свидетельствовать о связи между состоянием полости рта и заселением ее простейшими. В то же время исследование не доказывает, что именно зубной камень влечет за собой появление паразитов.

У котов ученые не установили статистически значимую связь между обнаружением трихомонад и возрастом, условиями содержания или состоянием гигиены полости рта.

Авторы работы отмечают, что трихомонады у собак и кошек пока изучены недостаточно. Чтобы выяснить, насколько распространен T. tenax среди домашних животных, может ли он передаваться между видами и какие последствия имеет для здоровья, требуются более масштабные исследования.

Паразиты домашних животных — последние новости

Вопрос передачи паразитов от домашних любимцев людям регулярно обращает внимание ученых. В октябре исследователи изучали распространенность Giardia duodenalis — одноклеточного паразита, который может вызвать лямблиоз у людей и животных. Анализ более 157 тысяч образцов кошек помог выявить отличия в частоте заражения в зависимости от возраста и времени года. В центре внимания оказался опасный паразит у домашних кошек, который в некоторых случаях может передаваться человеку.

Однако наличие потенциально опасных микроорганизмов у животных не означает, что каждый контакт с ними приводит к заражению. Риск зависит от конкретного возбудителя и пути передачи: некоторые инфекции могут распространяться через слюну, укусы, царапины или загрязненные поверхности. Поэтому ветеринары и специалисты по микробиологии советуют соблюдать гигиену и не разрешать любимцам облизывать лицо и открытые раны. Особое внимание требует вопроса, безопасно ли целовать своего любимца, ведь даже близкий контакт с домашним животным может иметь определенные риски.

Другой пример — Toxoplasma gondii, паразит, наиболее часто связываемый с котами и токсоплазмозом. В июне исследователи проанализировали 17 научных работ и выявили статистическую связь между контактом с котами и повышенным риском расстройств шизофренического спектра. В то же время авторы предупредили, что такая ассоциация не доказывает причинно-следственной связи и не означает, что именно домашний кот вызывает психическое расстройство. Дискуссия о связи кошек с риском шизофрении еще раз показывает, почему результаты исследований паразитов и здоровья человека нужно трактовать осторожно.

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