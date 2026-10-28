У пащі вашого собаки можуть кишіти паразити: чи небезпечні вони для людини

У пащі собак виявили паразитів, які можуть заражати людей / © Фото з відкритих джерел

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Поширене уявлення, що паща собаки чистіша за людський рот, не має наукового підґрунтя. У ротовій порожнині домашніх тварин живуть різні мікроорганізми, а деякі з них можуть траплятися і в людей. Нове дослідження показало, що серед таких організмів є й Trichomonas tenax — одноклітинний паразит, який зазвичай зустрічається у людей.

Про це пише ScienceAlert.

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Яких паразитів виявили у собак і котів

Дослідники з Вроцлавського університету природничих наук у Польщі взяли мазки з ротової порожнини 238 домашніх тварин — 151 собаки та 87 котів і дослідили їх лабораторними методами, щоб визначити наявність трихомонад та встановити їхні види.

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Трихомонади — це група одноклітинних організмів, деякі з яких паразитують у тварин і людей. Вони можуть жити в ротовій порожнині, зокрема серед мікроорганізмів зубного нальоту та біля ясен.

У 26 зі 151 дослідженої собаки виявили трихомонад — це 17,2% тварин. Серед котів позитивними виявилися п’ять із 87 зразків, або 5,75%.

Після цього науковці визначили види найпростіших у зразках, де їх виявили. У собак серед 23 зразків, які вдалося успішно проаналізувати генетично, Trichomonas tenax виявили у восьми. У котів цей вид був у чотирьох із п’яти позитивних зразків.

Водночас важливо не плутати ці результати: показник приблизно 17% стосується всіх виявлених трихомонад у собак, а не лише T. tenax. У дослідженні також ідентифікували T. brixi — ще один вид, який зустрічається лише у тварин.

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Чи небезпечний цей паразит для людини

Trichomonas tenax зазвичай трапляється в ротовій порожнині людини та живиться мікроорганізмами, які накопичуються між зубами й біля ясен. У наукових роботах його пов’язували із захворюваннями пародонта — тканин, що оточують і підтримують зуби. Проте сама наявність цього найпростішого не обов’язково означає, що в людини розвинеться захворювання.

Дослідники припускають, що люди можуть бути одним із джерел зараження домашніх тварин, адже T. tenax вважається типовим для людської ротової порожнини. Однак нова робота не встановлює, у якому напрямку відбувається передавання: від людей до тварин чи навпаки. Для підтвердження цього потрібні додаткові дослідження.

Так само поки що недостатньо даних, щоб визначити, наскільки суттєвим є ризик зараження людини від собаки чи кота. Учені наголошують на потенційній можливості міжвидового передавання, але не доводять, що домашні тварини є джерелом інфекції для людей.

Які собаки мають вищий ризик

Дослідження також показало, що частіше трихомонад виявляли у собак віком понад дев’ять років та у тварин із вираженим зубним каменем. Зокрема, ризик був вищим, коли відкладення покривали значну частину поверхні зубів.

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Це може свідчити про зв’язок між станом ротової порожнини та заселенням її найпростішими. Водночас дослідження не доводить, що саме зубний камінь спричиняє появу паразитів.

У котів науковці не встановили статистично значущого зв’язку між виявленням трихомонад та віком, умовами утримання чи станом гігієни ротової порожнини.

Автори роботи наголошують, що трихомонади у собак і котів поки вивчені недостатньо. Щоб з’ясувати, наскільки поширений T. tenax серед домашніх тварин, чи може він передаватися між видами та які наслідки має для здоров’я, потрібні масштабніші дослідження.

Паразити домашніх тварин — останні новини

Питання передавання паразитів від домашніх улюбленців людям регулярно привертає увагу науковців. У жовтні дослідники вивчали поширеність Giardia duodenalis — одноклітинного паразита, який може спричиняти лямбліоз у людей і тварин. Аналіз понад 157 тисяч зразків котів допоміг виявити відмінності в частоті зараження залежно від віку та пори року. У центрі уваги опинився небезпечний паразит у домашніх котів, який у певних випадках може передаватися людині.

Однак наявність потенційно небезпечних мікроорганізмів у тварин не означає, що кожен контакт із ними призводить до зараження. Ризик залежить від конкретного збудника та шляху передавання: деякі інфекції можуть поширюватися через слину, укуси, подряпини або забруднені поверхні. Тому ветеринари й фахівці з мікробіології радять дотримуватися гігієни та не дозволяти улюбленцям облизувати обличчя й відкриті рани. Особливої уваги потребує питання, чи безпечно цілувати свого улюбленця, адже навіть близький контакт із домашньою твариною може мати певні ризики.

Інший приклад — Toxoplasma gondii, паразит, який найчастіше пов’язують із котами та токсоплазмозом. У червні дослідники проаналізували 17 наукових робіт і виявили статистичний зв’язок між контактом із котами та підвищеним ризиком розладів шизофренічного спектра. Водночас автори застерегли, що така асоціація не доводить причинно-наслідкового зв’язку й не означає, що саме домашній кіт спричиняє психічний розлад. Дискусія про зв’язок котів із ризиком шизофренії ще раз показує, чому результати досліджень про паразитів і здоров’я людини потрібно трактувати обережно.

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