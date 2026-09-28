Глисти: симптоми, які можуть вказувати на паразитів в організмі

Глисти: симптоми, які можуть вказувати на паразитів і організмі / © Credits

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Тема паразитів давно оточена міфами. В Інтернеті їм часто приписують чи не всі можливі проблеми зі здоров’ям, від алергії до втоми та дратівливості. Насправді окремий симптом сам собою не є доказом наявності глистів. Водночас як розповів лікар Юрій Габорець, певні вияви справді можуть бути приводом для обстеження, особливо якщо вони повторюються чи поєднуються між собою.

Симптоми, які можуть насторожити

За словами лікаря, серед можливих проявів паразитарних інфекцій:

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погане самопочуття

слабкість

свербіж шкіри

алергічні реакції

дискомфорт у животі.

У деяких випадках може виникати біль у ділянці пупка, порушення випорожнення чи втрата ваги. Ще один симптом, на який звертають увагу, — свербіж у ділянці анального отвору, особливо вночі. У дітей також іноді спостерігаються неспокійний сон і скреготіння зубами, хоча останнє саме по собі не є надійною ознакою паразитів.

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Залежно від виду паразита та органів, які він уражає, можливі й інші вияви, наприклад, кашель може виникати за деяких паразитарних інфекціях із ураженням легень. Порушення роботи печінки чи її збільшення також потребують обстеження, проте можуть мати безліч інших причин.

Потяг до солодкого

Серед популярних міфів — твердження, що сильне бажання солодкого нібито прямо свідчить про наявність глистів. Насправді сам собою потяг до солодкого не є діагностичною ознакою паразитів.

Так само не варто пояснювати будь-яку алергію, слабкість, зміни настрою чи збільшення лімфатичних вузлів винятково паразитарною інфекцією. Такі симптоми можуть виникати через десятки інших причин.

Хто у групі ризику

У дітей ризик деяких паразитарних інфекцій вищий через особливості поведінки, бо вони частіше тягнуть руки та різні предмети до рота, контактують із ґрунтом і тваринами. Важливе значення тут має й гігієна.

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У дорослих одним із факторів ризику може бути вживання сирої чи недостатньо термічно обробленої риби та м’яса, які можуть містити личинки деяких паразитів. Також значення мають подорожі, санітарні умови та контакт із зараженими людьми або тваринами.

Паразити справді можуть спричиняти різноманітні симптоми, але більшість із них не є специфічними саме для глистів. Тому висип, біль у животі чи втома — це привід розібратися у причині, а не автоматично купувати протипаразитарні таблетки. Якщо симптоми не минають або поєднуються між собою, варто звернутися до лікаря та пройти необхідну діагностику. Самолікування без підтвердженого діагнозу може бути не лише неефективним, а й відтермінувати пошук справжньої причини проблеми.

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