До кінця вересня залишилися лічені дні: три справи, які радили обов’язково зробити наші предки

Що потрібно зробити до кінця вересня / © ТСН

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За народними повір’ями, останні дні вересня варто використати, щоб підготувати не лише оселю, а й себе до нового сезону. Вважалося, що від цього залежатиме, наскільки спокійно та легко мине зима.

Є три справи, які традиційно намагалися завершити до кінця вересня.

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Позбутися зайвого та навести порядок

Перед холодами господарі ретельно прибирали оселю. Особливу увагу приділяли речам, якими вже давно не користувалися: старе та зламане намагалися винести з дому.

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Таке прибирання мало не лише практичне значення. За давніми повір’ями, накопичений непотріб пов’язували із застоєм, сварками та негараздами. Тому напередодні холодного сезону дім намагалися очистити від усього зайвого.

Наприкінці вересня також був слушний час перевірити вікна, теплі речі та все, що знадобиться з приходом холодів.

Перевірити, чи все готове до зими

Друга важлива справа — зимові запаси. Для наших предків це було питанням не традиції, а необхідності, адже від осінньої підготовки безпосередньо залежало життя родини протягом холодних місяців.

Господарі перевіряли овочі, зерно та інші продукти, а також дрова. Важливо було переконатися, що припаси правильно зберігаються і нічого не почало псуватися.

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Ця порада не втратила практичного сенсу й сьогодні. Останні дні вересня можна використати, щоб переглянути консервацію, сезонні запаси та речі, які знадобляться взимку.

У народі вірили: якщо зустрічати холоди підготовленими, зима мине спокійніше.

Не переносити старі проблеми у новий сезон

До кінця вересня намагалися завершити й те, що довго відкладали. Йшлося не лише про господарські справи.

За народними повір’ями, перед зимою варто було виконати дані обіцянки, повернути борги та владнати питання, які давно не давали спокою.

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Наші предки вважали поганою прикметою входити в холодну пору року з великою кількістю незавершених справ. Вірили, що старі проблеми можуть потягнути за собою нові клопоти.

Тому останні дні вересня сприймали як можливість своєрідно «закрити хвости» та розпочати наступний період без зайвого тягаря.

Що варто встигнути до 30 вересня

Отже, перед початком жовтня за народними традиціями варто звернути увагу на три речі: порядок у домі, готовність до холодів та незавершені справи.

Звісно, народні прикмети та повір’я не варто сприймати як доведені правила. Однак у багатьох старих традиціях є цілком практичний сенс: підготовлений до холодів будинок, необхідні запаси та відсутність відкладених справ справді можуть зробити початок зими значно спокійнішим.

FAQ

Що потрібно зробити до кінця вересня?

До кінця вересня традиційно радили навести лад у домі, перевірити запаси та підготуватися до холодів, а також завершити відкладені справи. За народними повір’ями, у зиму краще входити без зайвого безладу, боргів та невиконаних обіцянок.

Які народні прикмети на кінець вересня пов’язані із зимою?

Наприкінці вересня наші предки особливо уважно спостерігали за природою та готували господарство до холодів. Із цим періодом пов’язували чимало повір’їв про майбутню зиму. Добрим знаком вважали зустрічати холодний сезон у чистій оселі, із заготовленими припасами та завершеними важливими справами.

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