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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Після "уколів краси" в Україні зафіксували ботулізм вже у трьох областях

Захворювання виявили у пацієнтів у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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В Україні цього року зареєстрували випадки ятрогенного ботулізму після ін’єкцій ботулотоксину

В Україні цього року зареєстрували випадки ятрогенного ботулізму після ін’єкцій ботулотоксину / © Credits

В Україні зафіксували випадки ятрогенного ботулізму після косметичних ін’єкцій ботулотоксину. Захворювання, зокрема, виявили у Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я.

Йдеться про рідкісну форму ботулізму, яка може виникнути після введення ботулотоксину з лікувальною або косметичною метою.

«Ботулінічний токсин блокує передачу нервових імпульсів до м’язів, через що у людини можуть з’явитися характерні неврологічні симптоми», — пояснили у відомстві.

Серед можливих ознак — порушення зору, двоїння в очах, опущення повік, сухість у роті, проблеми з ковтанням і мовленням, а також загальна м’язова слабкість.

Ятрогенний ботулізм відрізняється від харчового тим, що токсин потрапляє в організм не через заражені продукти, а після медичного або косметичного застосування ботулотоксину.

Нагадаємо, у США 33-річна мешканка штату Джорджія Аманда Волавер розповіла свою історію, яка змусила її переосмислити ціну краси. Після звичної косметичної процедури вона опинилася прикутою до ліжка на кілька місяців і досі бореться з наслідками уколу ботоксу.

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