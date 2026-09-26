Галактика / © Суспільне надбання

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У найбільших масштабах галактики утворюють надскупчення розміром у сотні мільйонів і мільярди світлових років. Але насправді це не цілісні структури і наше рідне надскупчення галактик руйнується під дією таємничої сили.

Про це пише Big Think.

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Групи і скупчення галактик збираються в ще більші структури: надскупчення. Наша галактика Чумацький Шлях є частиною Місцевої групи галактик, розташованої на околиці скупчення Діви, яке, своєю чергою, є частиною ще більшої структури, відомої як надскупчення Ланіакея.

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На жаль, Ланіакея, як і всі надскупчення у Всесвіті, — це лише примарна, удавана структура. Темна енергія, таємнича сила, що прискорює розширення Всесвіту, вже розриває наше надскупчення на частини.

Всесвіт наповнений звичайною матерією і темною матерією, але їхньої кількості недостатньо, щоб викликати стиснення всього Всесвіту. Приблизно через 200 млн років після Великого вибуху з’явилися зірки. Протягом наступних кількох сотень мільйонів років сформувалися перші галактики. Через кілька мільярдів років галактики почали притягатися одна до одної гравітацією й утворилися перші скупчення галактик у Всесвіті. У них міститься до тисяч галактик розміром із Чумацький Шлях.

Пізніше найбільш вражаючі скупчення матерії почали притягатися одна до одної, внаслідок чого групи і скупчення галактик сформували ще більші структури: надскупчення галактик.

Нагадаємо, завдяки надчутливому обладнанню на Південному полюсі астрономи склали одну з найдетальніших мап найбільших гравітаційних структур, світло від яких мандрувало до Землі понад сім мільярдів років.

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