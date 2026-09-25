Чи впливають аліменти на розмір субсидії: відповідь ПФУ

Під час розрахунку субсидії в Україні враховуються аліменти / © УНІАН

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Аліменти на утримання дитини, які отримує хтось із членів родини, Пенсійний фонд України зараховує до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. І саме ця сума безпосередньо впливає на те, якою буде житлова субсидія.

Про це йдеться в розʼясненні ПФУ.

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«Аліменти — це такий самий дохід, як зарплата чи пенсія, і під час розрахунку субсидії його обовʼязково беруть до уваги», — йдеться у повідомленні.

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Розмір житлової субсидії залежить від співвідношення доходів родини та обовʼязкового відсотка платежу за комунальні послуги. Чим вищий сукупний дохід, тим більшу частину комуналки домогосподарство має сплачувати самостійно.

Тож якщо, наприклад, мати чи батько щомісяця отримує аліменти на дитину, ці гроші підвищують загальний дохід родини. У результаті субсидію можуть призначити, але вже в меншому розмірі — адже частину витрат на комунальні послуги родині доведеться покривати власним коштом.

За який період рахують доходи

Період, за який Пенсійний фонд бере доходи, залежить від того, коли призначається субсидія. Якщо допомогу оформлюють від початку опалювального сезону, до уваги беруть доходи за I та II квартали поточного року. Для опалювального сезону 2026–2027 років це, відповідно, надходження за перші два квартали 2026 року.

Субсидії в Україні — останні новини

В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов’язаними повернути вже виплачені кошти. Українська держава може відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги через незадекларовані статки, купівлю валюти чи наявність нового авто.

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Також є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.

Українці можуть відновити право на субсидію у разі сплати боргу за комунальні послуги. Як це зробити — читайте у новині.

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