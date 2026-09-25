Трамп пообіцяв Зеленському зробити важливий крок щодо Путіна: про що йдеться

Зеленський і Трамп. / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що перед зустріччю Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном просив американського лідера зробити все можливе, аби той вплинув на «фюрера» Володимира Путіна та сприяв завершенню війни.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

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Зустріч Трампа й Сі вже відбулися. Втім, за словами Зеленського, Київ ще не отримав від команди Білого дому інформації про цю частину їхньої розмови.

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«Перед зустріччю Трампа і Сі у мене була зустріч з президентом США. Я просив Трампа підняти це питання, аби лідер Китаю вплинув на Путіна щодо завершення війни. Фідбек ще не отримував від американської команди. Розраховую, що отримаю результат цієї частини їхньої бесіди», — заявив президент.

Зауважимо, Зеленський розповів, що під час розмови з Трампом порушував питання санкцій проти Кремля, який не поспішає завершувати війну. За словами українського лідера, що зараз санкційні інструменти перебувають у руках президента США.

«Я казав Трампу, що Путін не поспішає закінчувати війну, тому санкційна політика має посилюватися, щоб наближати можливість дипломатичного завершення війни, — наголосив український президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп дав важливу обіцянку Зеленському. Він наголосив, що поговорить з китайським лідером, щоб той допоміг схилити Володимира Путіна до завершення війни та хоча б «деескалаційних кроків».

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