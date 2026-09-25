Що буде, якщо їсти яйця щодня: дієтологи назвали користь і можливі ризики

Чи можна їсти яйця щодня / © pexels.com

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Тож чи можна їсти яйця щодня і як така звичка може вплинути на здоров’я? Дієтологи пояснили, на що варто звернути увагу.

Чим корисні яйця

Незважаючи на невеликий розмір, яйця мають високу поживну цінність. Одне велике яйце містить близько 6 грамів білка, який допомагає довше зберігати відчуття ситості та необхідний для підтримання і відновлення м’язової тканини.

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Крім того, яйця містять вітаміни A, D і B12, а також селен, йод і холін. Останній відіграє важливу роль у роботі мозку та нервової системи.

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Ще одна перевага яєць — наявність антиоксидантів лютеїну та зеаксантину. Ці речовини накопичуються в сітківці ока та пов’язані з підтриманням здоров’я очей.

Жовток також містить жири, зокрема омега-3 жирні кислоти. Їхня кількість залежить від раціону курей, тому збагачені омега-3 яйця можуть містити їх більше.

Чи можна їсти яйця щодня

Для більшості здорових людей одне яйце на день може бути частиною збалансованого раціону. Важливо, однак, оцінювати не лише кількість яєць, а харчування загалом.

Наприклад, яйце, приготоване з овочами та подане з цільнозерновим хлібом, суттєво відрізняється за поживною цінністю від сніданку з яйцями, беконом, ковбасою та великою кількістю вершкового масла.

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Тому фахівці радять звертати увагу на продукти, з якими ви поєднуєте яйця, та на кількість насичених жирів у щоденному меню.

Яйця і холестерин: чи є привід хвилюватися

Саме холестерин став причиною неоднозначної репутації яєць. Він міститься у жовтку, тоді як яєчний білок практично не містить жиру.

Проте харчовий холестерин і рівень холестерину в крові — не одне й те саме. Реакція організму на продукти з холестерином може відрізнятися у різних людей, а значення має весь раціон, зокрема кількість насичених жирів.

Тому здоровій людині не обов’язково відмовлятися від жовтків лише через те, що вони містять холестерин.

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Інша ситуація може бути у людей із підвищеним рівнем холестерину, серцево-судинними захворюваннями, діабетом або іншими факторами ризику. У такому разі оптимальну кількість яєць краще обговорити з лікарем або дієтологом.

Скільки яєць можна їсти на день

Універсальної норми, яка однаково підходила б усім, немає. Для більшості здорових дорослих одне ціле яйце на день може вписуватися у здоровий раціон.

Потреби конкретної людини залежать від її віку, стану здоров’я, рівня фізичної активності та інших джерел білка і жирів у меню.

Якщо потрібно збільшити кількість білка, але обмежити холестерин і насичені жири, можна поєднувати одне ціле яйце з додатковими яєчними білками. Таким чином страва міститиме більше білка, але менше жовтків.

Водночас не варто робити яйця єдиним джерелом білка. Раціон буде різноманітнішим, якщо також включати рибу, бобові, горіхи, м’ясо та кисломолочні продукти.

Як краще готувати яйця

Користь яєць значною мірою залежить і від способу їх приготування. Варені яйця або яйця пашот не потребують великої кількості додаткового жиру.

Якщо ж регулярно смажити їх на великій кількості вершкового масла або подавати з беконом, ковбасою та іншими продуктами з високим вмістом насичених жирів, поживний профіль усього прийому їжі змінюється.

Хорошим варіантом сніданку можуть бути яйця з овочами, зеленню, авокадо або цільнозерновим хлібом. Так організм отримує не лише білок і жири, а й клітковину та інші поживні речовини.

Що буде, якщо їсти яйця щодня

Регулярне вживання яєць може допомогти забезпечити організм повноцінним білком, холіном, вітамінами та антиоксидантами. Завдяки білку та жирам яйця також добре насичують, тому після такого сніданку відчуття голоду може з’являтися пізніше.

Однак самі по собі яйця не роблять раціон здоровим або нездоровим. Значно важливіше, які ще продукти людина їсть протягом дня.

Для більшості здорових людей немає необхідності уникати яєць у щоденному меню. Водночас людям із високим рівнем холестерину або підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань варто враховувати індивідуальні рекомендації лікаря.

FAQ

Що буде, якщо їсти яйця щодня?

Якщо щодня їсти яйця в помірній кількості як частину збалансованого раціону, організм отримуватиме повноцінний білок, вітаміни A, D і B12, холін, селен та антиоксиданти лютеїн і зеаксантин. Для більшості здорових людей одне яйце на день може бути частиною здорового харчування. Однак людям із високим холестерином та певними серцево-судинними ризиками варто узгодити кількість яєць із лікарем.

Скільки яєць можна їсти на день?

Для здорової дорослої людини одне ціле яйце на день зазвичай може вписуватися у збалансований раціон. Проте точної норми для всіх немає: кількість залежить від стану здоров’я, загального харчування та інших джерел білка, холестерину й насичених жирів. За потреби можна поєднувати одне ціле яйце з додатковими яєчними білками.

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