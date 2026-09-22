Негайно помийте руки, якщо торкалися цих десяти речей: де ховається найбільше бактерій

Після яких речей потрібно мити руки / © pexels.com

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Намагатися взагалі не торкатися таких речей немає сенсу. Набагато простіше виробити корисну звичку — мити руки після контакту з поверхнями, якими регулярно користується багато людей, пишуть в Yahoo.

Ось 10 речей, після яких про гігієну рук краще не забувати.

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Гроші

Готівка переходить із рук у руки, зберігається в гаманцях, кишенях, касах і може перебувати в обігу роками. Тож не дивно, що на банкнотах і монетах можна виявити безліч мікроорганізмів.

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Дослідники, які вивчали доларові купюри, знаходили на них сотні різних мікроорганізмів. На готівці також виявляли кишкову паличку та сальмонелу.

Тому після контакту з грошима, особливо перед їжею, руки варто вимити.

Дверні ручки та поручні

Ручка дверей у громадському туалеті, поручень ескалатора чи перекладина в автобусі — типові приклади поверхонь, яких протягом дня торкається величезна кількість людей.

Особливо уважними варто бути після поїздок у громадському транспорті. Не потрібно панічно уникати поручнів — безпека важливіша. Просто після поїздки вимийте руки, а до цього намагайтеся не торкатися ними обличчя та їжі.

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Меню в ресторанах і кафе

Паперове або багаторазове меню проходить через руки відвідувачів та персоналу десятки разів на день.

В одному з досліджень на ресторанних меню виявляли значну кількість бактерій. І це цілком закономірно: один і той самий предмет постійно беруть різні люди.

Тож хороша звичка — зробити замовлення, відкласти меню, а перед їжею вимити руки.

Предмети в поліклініці та кабінеті лікаря

Медичні заклади щодня відвідує багато людей, тому ручки дверей, підлокітники крісел, стійки реєстрації та інші поверхні постійно контактують із руками відвідувачів.

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Окремої уваги заслуговують ручки для заповнення документів. Ними користуються один за одним десятки пацієнтів.

Після відвідування медзакладу ретельне миття рук — проста й корисна звичка.

Домашні та інші тварини

Навіть якщо кіт чи собака живе з вами багато років і фактично є членом родини, про гігієну забувати не варто.

Тварини можуть переносити мікроорганізми, які потрапляють на шерсть, лапи та шкіру. Особливо важливо мити руки після контакту з чужими тваринами, прибирання за домашнім улюбленцем, годування або відвідування ферми чи контактного зоопарку.

Це не означає, що потрібно уникати тварин. Достатньо просто вимити руки після контакту з ними.

Сенсорні екрани

Термінали самообслуговування, банкомати, інформаційні кіоски та екрани в аеропортах щодня торкаються сотні людей.

При цьому ми часто користуємося ними, а вже за кілька хвилин беремо руками їжу або торкаємося обличчя.

До цієї категорії можна віднести й смартфон. Особливо якщо телефоном користується не одна людина або ви часто кладете його на різні поверхні.

Кухонні губки та обробні дошки

Не всі найбрудніші предмети знаходяться в громадських місцях. Деякі з них можуть лежати просто біля вашої кухонної раковини.

Волога, залишки їжі та пориста структура створюють сприятливі умови для мікроорганізмів у кухонних губках. В одному з досліджень у використаних губках виявили сотні різних видів бактерій.

Не менш уважно слід поводитися з обробними дошками, особливо після сирого м’яса.

Тому під час приготування їжі руки потрібно мити не лише перед початком роботи, а й після контакту із сирими продуктами, використаними дошками та губками.

Чужі ручки

Звичайна кулькова ручка навряд чи здається небезпечною річчю. Але згадайте ручки в банках, поштових відділеннях, офісах, готелях чи державних установах.

Однією ручкою протягом дня можуть користуватися десятки людей. А дехто ще й має звичку гризти її ковпачок.

Якщо довелося скористатися чужою або спільною ручкою, достатньо згадати про миття рук перед їжею чи дотиком до обличчя.

Дозатор рідкого мила

Це може здатися парадоксальним: ми торкаємося дозатора саме для того, щоб вимити руки.

Однак кнопку або помпу натискають ще до миття, тому на її поверхні можуть залишатися мікроорганізми з рук попередніх користувачів. Особливо це стосується багаторазових дозаторів у громадських місцях.

На щастя, вирішення проблеми вже у ваших руках — після натискання на дозатор просто ретельно намильте й вимийте їх.

Лотки та інші поверхні в аеропорту

Аеропорт — місце з величезним потоком людей, а отже, і з великою кількістю поверхонь спільного користування.

Особливу увагу дослідники звертали на пластикові лотки на пунктах контролю безпеки. Пасажири кладуть у них телефони, сумки, верхній одяг та інші особисті речі.

Додайте сюди сенсорні екрани, ручки дверей, стійки та інші поверхні — і стає зрозуміло, чому після проходження контролю варто вимити руки або скористатися антисептиком.

Не потрібно боятися мікробів — достатньо правильно мити руки

Повністю уникнути контакту з бактеріями, вірусами та іншими мікроорганізмами неможливо — та й перетворювати повсякденне життя на постійну боротьбу з ними не потрібно.

Набагато важливіше знати ситуації, коли гігієна рук справді має значення: перед приготуванням та вживанням їжі, після туалету, контакту із сирими продуктами або тваринами та після дотику до поверхонь, якими користується багато людей.

Проста звичка регулярно й ретельно мити руки допомагає зменшити перенесення мікроорганізмів.

FAQ

Після чого обов’язково потрібно мити руки?

Руки особливо важливо мити перед приготуванням та вживанням їжі, після відвідування туалету, контакту з тваринами, сирим м’ясом, сміттям, а також після перебування в громадських місцях і дотику до поверхонь, якими користується багато людей. До них належать поручні, дверні ручки, сенсорні екрани, готівка та інші спільні предмети.

Як правильно мити руки?

Намочіть руки чистою проточною водою, нанесіть мило та ретельно потріть долоні, тильний бік кистей, ділянки між пальцями й біля нігтів. Мити руки з милом рекомендується щонайменше 20 секунд, після чого їх потрібно добре сполоснути та висушити. Якщо вода й мило недоступні, можна скористатися антисептиком для рук із достатнім вмістом спирту.

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