Путін / © ТСН.ua

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Російський диктатор Володимир Путін може розгорнути нові швидкісні безпілотники «Герань-5», здатні нести майже вдвічі більше вибухівки, для атак на країни НАТО. Попередження про це лунають від лідерів європейських держав на тлі побоювань щодо можливої ескалації глобального конфлікту.

Про це повідомляє британське видання Daily Express.

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Туск і Макрон попередили про загрозу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що Росія може завдати ударів «дронами та ракетами» по державах, які підтримують Україну. Існує ризик, що один із таких новітніх пристроїв може вдарити по країні-члену Альянсу та спричинити масові жертви. Дрони «Герань-5» несуть 90 кг бойової частини та розвивають швидкість, утричі вищу за попередні моделі, із дальністю польоту понад 960 км (600 миль).

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За словами Туска, Путін може піти на цей крок, щоб довести, що «Стаття 5 є більш теоретичною, ніж практичною».

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав ці попередження «обґрунтованими та добре документованими».

Полювання на українські радари

Тим часом експерти зазначають, що окупаційні війська намагаються використати дефіцит засобів ППО в Україні для ураження радіолокаційних станцій за допомогою реактивних БпЛА.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські джерела повідомляють про збільшення кількості атак реактивними дронами «Герань-4» та «Герань-5» по українських системах РЛС у Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Мета ворога — послабити протиповітряний щит України перед настанням осінньо-зимового періоду.

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«Українські сили наразі можуть ефективно протидіяти російським реактивним дронам лише ракетами класу „повітря-повітря“, які зараз перебувають у дефіциті», — наголошують аналітики.

Попри це, українські захисники вже випробовують нові методи протидії: Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри, на яких український дрон-перехоплювач успішно збиває російський реактивний безпілотник «Герань-5».

Раніше ми писали про те, що у Великій Британії стрімко зростає занепокоєння через можливість використання безпілотників у терактах і диверсіях. Військові експерти та колишні співробітники розвідки попереджають: ризик потенційної атаки дронів у країні «зростає щодня», а сама Британія суттєво відстає від графіку захисту від подібних загроз.

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